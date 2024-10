Meteo Imperia, le previsioni per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 27 Ottobre a Imperia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si protrarranno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando attorno ai 17°C, mentre il vento soffierà moderato da nord-est. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’alta probabilità di precipitazioni, specialmente nelle prime ore della giornata.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia moderata e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,5°C. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 93%, e il vento si muoverà a una velocità di circa 18 km/h. Le precipitazioni continueranno a cadere, con accumuli che si aggireranno attorno ai 1,5 mm.

Con l’arrivo della mattina, la situazione non subirà significativi cambiamenti. La pioggia moderata persisterà, mantenendo la temperatura attorno ai 17°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento continuerà a soffiare da nord-est, con intensità che varierà tra i 10 e i 15 km/h. Le precipitazioni, seppur più leggere, si registreranno fino a 2,85 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si stabilizzeranno leggermente, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature si manterranno stabili, intorno ai 17°C, e il vento si intensificherà, raggiungendo punte di 22 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente, con valori che scenderanno fino al 46%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento della probabilità di pioggia, ma il cielo rimarrà nuvoloso. Le temperature si attesteranno attorno ai 17°C, con un’umidità che si manterrà intorno all’85%. Il vento continuerà a soffiare moderato, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Imperia mostrano un miglioramento a partire da Lunedì, quando si prevede un parziale ritorno del sole e un abbassamento della copertura nuvolosa. Tuttavia, le temperature rimarranno stabili su valori miti, rendendo il clima complessivamente gradevole. Martedì potrebbe portare un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature in lieve aumento.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Imperia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +17.5° perc. +17.8° 1.48 mm 18.4 NE max 22.5 Grecale 93 % 1019 hPa 3 pioggia moderata +17.7° perc. +18° 2.03 mm 12.5 NE max 17.7 Grecale 93 % 1019 hPa 6 pioggia moderata +17.5° perc. +17.6° 2.36 mm 12.5 NE max 17.1 Grecale 91 % 1020 hPa 9 pioggia moderata +16.9° perc. +17.1° 2.52 mm 10.2 N max 11.5 Tramontana 92 % 1022 hPa 12 pioggia leggera +17.1° perc. +17.2° 0.2 mm 15.4 NE max 18 Grecale 90 % 1023 hPa 15 cielo coperto +17° perc. +17.1° prob. 50 % 18.3 NE max 22.2 Grecale 88 % 1022 hPa 18 cielo coperto +17.1° perc. +17.1° prob. 44 % 17.4 NNE max 22.9 Grecale 86 % 1024 hPa 21 cielo coperto +17.5° perc. +17.5° prob. 14 % 17.7 NNE max 23.4 Grecale 84 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 17:21

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.