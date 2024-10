Meteo Imperia, le previsioni per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Imperia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature relativamente fresche. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 17,7°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da Nord-Est, con raffiche che raggiungeranno i 21,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1022 hPa.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, anzi, si prevede un incremento delle precipitazioni. Le temperature scenderanno leggermente, oscillando tra i 16,1°C e i 17,2°C. La pioggia sarà moderata, con accumuli che potranno superare i 5 mm entro le ore centrali della giornata. Il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una direzione prevalentemente da Nord-Est. L’umidità rimarrà elevata, superando il 90%, contribuendo a una sensazione di freddo maggiore rispetto ai valori termici.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una persistenza della pioggia, che si presenterà leggera ma costante. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, con picchi di 16,9°C. Il vento si attenuerà leggermente, ma continuerà a mantenere una direzione da Nord-Est. Le precipitazioni, seppur più leggere, continueranno a contribuire a un ambiente umido e fresco.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che si manterranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità si attesterà attorno all’86%. La pressione atmosferica inizierà a scendere, suggerendo possibili cambiamenti nel tempo nei giorni successivi.

In conclusione, le previsioni meteo per Imperia indicano un Venerdì all’insegna della pioggia e di temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un possibile miglioramento delle condizioni meteo, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Imperia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.7° perc. +17.6° prob. 13 % 10.7 NNE max 14.4 Grecale 81 % 1023 hPa 3 cielo coperto +17° perc. +16.9° prob. 18 % 15 NE max 18.5 Grecale 82 % 1022 hPa 6 cielo coperto +17.1° perc. +17° prob. 30 % 18.6 NE max 23.4 Grecale 82 % 1021 hPa 9 pioggia moderata +16.4° perc. +16.5° 2.75 mm 15.4 NNE max 22.9 Grecale 90 % 1022 hPa 12 pioggia moderata +16.3° perc. +16.4° 1.94 mm 15 NE max 19 Grecale 93 % 1021 hPa 15 pioggia leggera +16.9° perc. +16.9° 0.14 mm 14.2 NE max 18.1 Grecale 87 % 1020 hPa 18 pioggia moderata +16.1° perc. +16.2° 1.38 mm 10 N max 13.1 Tramontana 91 % 1021 hPa 21 pioggia leggera +16.2° perc. +16.2° 0.3 mm 12.9 NNE max 16.9 Grecale 88 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 17:24

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.