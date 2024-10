Meteo Incisa in Val d’Arno, le previsioni per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Incisa in Val d’Arno indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante gran parte della giornata. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 22°C nel corso della mattina, per poi scendere nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà elevata, con punte di 100% in serata, e non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 14°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 22°C intorno alle 11:00. La velocità del vento sarà contenuta, e l’umidità inizierà a diminuire, portando a una leggera sensazione di benessere. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà predominante, con valori che toccheranno il 86%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, scendendo fino a 16°C verso le 17:00. Il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura che raggiungerà il 96%. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge, ma l’aria si farà più fresca e umida, con un’umidità che si attesterà attorno all’81%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 15°C. Il cielo sarà completamente coperto, e l’umidità aumenterà ulteriormente, toccando il 90%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, senza variazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Incisa in Val d’Arno nei prossimi giorni non mostrano cambiamenti sostanziali. Martedì e Mercoledì si prevede un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti, senza precipitazioni significative. Gli amanti del sole dovranno attendere un miglioramento delle condizioni meteo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Incisa in Val d’Arno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +14° perc. +13.7° Assenti 4.6 ENE max 4.1 Grecale 86 % 1026 hPa 5 nubi sparse +13.6° perc. +13.4° Assenti 4.8 ENE max 4.3 Grecale 89 % 1026 hPa 8 nubi sparse +17.8° perc. +17.6° Assenti 3 ENE max 4.1 Grecale 76 % 1026 hPa 11 cielo coperto +22° perc. +21.7° Assenti 2.3 NO max 3.4 Maestrale 59 % 1025 hPa 14 cielo coperto +22° perc. +21.8° Assenti 3.5 ONO max 4 Maestrale 57 % 1024 hPa 17 cielo coperto +16.9° perc. +16.8° Assenti 3 NNE max 3.8 Grecale 81 % 1024 hPa 20 cielo coperto +15.6° perc. +15.5° Assenti 4.6 NE max 4.2 Grecale 88 % 1025 hPa 23 cielo coperto +14.7° perc. +14.6° Assenti 4.8 ENE max 4.2 Grecale 90 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 17:06

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.