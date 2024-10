Meteo Isernia, le previsioni per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Isernia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registrerà un cielo coperto con temperature stabili attorno ai 16°C. Con l’avanzare della mattinata, la situazione non migliorerà, poiché si prevederanno piogge leggere che continueranno a manifestarsi fino al pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori simili, con picchi di 19°C attesi nel tardo mattino. Il vento soffierà prevalentemente da sud-ovest, con intensità variabile, e si registreranno anche raffiche significative.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con cielo coperto e temperature che si attesteranno attorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con una probabilità di precipitazioni che aumenterà nel corso delle ore. Dalle 02:00 alle 06:00, si verificheranno piogge leggere, con accumuli di pioggia che si attesteranno intorno ai 0.29mm. La temperatura percepita rimarrà simile a quella reale, attorno ai 16°C.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni di maltempo continueranno a persistere. Dalle 07:00 alle 12:00, si prevede un’intensificazione delle piogge, con accumuli che raggiungeranno i 0.9mm entro le 11:00. Le temperature si alzeranno leggermente, con valori che toccheranno i 19°C. Il vento si farà sentire, con raffiche che potranno superare i 40km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore aumento dell’intensità delle piogge, passando da moderate a forti. Tra le 13:00 e le 17:00, si registreranno accumuli significativi, con punte di 5.78mm di pioggia. Le temperature si manterranno intorno ai 16°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando il 90%.

La sera non porterà miglioramenti, con piogge che continueranno a cadere fino a tarda notte. Le temperature si attesteranno attorno ai 16°C, mentre il vento continuerà a soffiare da sud-ovest, mantenendo una certa intensità.

In conclusione, le previsioni meteo per Isernia nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento immediato. Si prevede che il maltempo continui anche nei giorni successivi, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che rimarranno stabili. Gli abitanti dovranno prepararsi a condizioni di maltempo persistente, con attenzione particolare alle possibili alluvioni locali.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Isernia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16° perc. +16.2° prob. 23 % 7.7 SO max 12.2 Libeccio 98 % 1009 hPa 4 pioggia leggera +16.1° perc. +16.4° 0.22 mm 9.3 SSO max 15.4 Libeccio 99 % 1008 hPa 7 pioggia leggera +17.1° perc. +17.3° 0.18 mm 12 SSO max 19.8 Libeccio 96 % 1008 hPa 10 pioggia leggera +17.6° perc. +17.8° 0.53 mm 15.9 SSO max 33.3 Libeccio 93 % 1008 hPa 13 pioggia moderata +17.2° perc. +17.4° 2.01 mm 19 SSO max 39.6 Libeccio 93 % 1006 hPa 16 pioggia moderata +16.3° perc. +16.6° 2.17 mm 12.9 SSO max 27.5 Libeccio 99 % 1004 hPa 19 pioggia moderata +16.3° perc. +16.5° 1.21 mm 12.1 SSO max 20.6 Libeccio 99 % 1005 hPa 22 pioggia leggera +16.4° perc. +16.7° 0.38 mm 15.9 SSO max 47.9 Libeccio 98 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:36

