Meteo Isola di Capo Rizzuto, le previsioni per domani lunedì 21 ottobre

Le previsioni meteo per Isola di Capo Rizzuto di Lunedì 21 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si protrarranno per gran parte della giornata. Durante la notte, si registreranno temperature attorno ai 20,9°C, accompagnate da piogge moderate e una copertura nuvolosa del 100%. I venti soffieranno da Sud-Sud Est con velocità che raggiungeranno i 30,6 km/h. La situazione non migliorerà nelle ore successive, con piogge che continueranno a manifestarsi anche durante la mattina.

Nel dettaglio, durante la mattina le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge moderate, con temperature che si manterranno intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, oscillando tra il 96% e il 98%. I venti continueranno a soffiare da Sud-Sud Est, con intensità che varierà da 22,6 km/h a 22,9 km/h. Le precipitazioni, sebbene di intensità debole, si accumuleranno, portando a un’umidità che si attesterà attorno all’82%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti. Le piogge si presenteranno più leggere, con temperature che si manterranno tra i 20,6°C e i 21,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà praticamente totale, e i venti continueranno a soffiare con intensità moderata. La probabilità di pioggia si ridurrà leggermente, ma non mancheranno occasioni di pioviggine. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si stabilizzeranno, con un passaggio a cielo coperto e nubi sparse. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 20,2°C. I venti si faranno più deboli, con velocità che scenderanno a circa 8,2 km/h. La probabilità di precipitazioni si ridurrà ulteriormente, portando a una serata più tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Isola di Capo Rizzuto di Lunedì 21 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da piogge persistenti, seguite da un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, portando a condizioni più stabili e soleggiate. Gli amanti del bel tempo potranno quindi aspettarsi un ritorno alla normalità meteorologica nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Isola di Capo Rizzuto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +20.9° perc. +21.3° 1.54 mm 30.6 SSE max 43.3 Scirocco 86 % 1024 hPa 3 pioggia moderata +20.8° perc. +21.1° 1.43 mm 28.3 SSE max 36.8 Scirocco 85 % 1024 hPa 6 pioggia moderata +20.6° perc. +21° 2.6 mm 22.8 SSE max 31.2 Scirocco 85 % 1025 hPa 9 pioggia moderata +21.2° perc. +21.5° 1.34 mm 21.9 SSE max 29.4 Scirocco 82 % 1027 hPa 12 pioggia leggera +21.3° perc. +21.6° 0.76 mm 18.7 S max 23.3 Ostro 81 % 1026 hPa 15 pioggia leggera +21° perc. +21.4° 0.28 mm 16.2 S max 20.6 Ostro 82 % 1026 hPa 18 cielo coperto +20.4° perc. +20.7° prob. 73 % 13.7 SSO max 17.2 Libeccio 84 % 1026 hPa 21 cielo coperto +20.4° perc. +20.7° prob. 6 % 10.8 SSO max 14 Libeccio 85 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:00

