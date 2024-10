Meteo Isola di Capo Rizzuto, le previsioni per il weekend 11 – 13 Ottobre

MeteoWeb

Venerdì 11 Ottobre

Nella notte di Venerdì 11 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 96%. Le temperature si attesteranno intorno ai 22,2°C, con una temperatura percepita di 22,3°C. La velocità del vento sarà di 28,7 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 39,7 km/h, rendendo il vento fresco. L’umidità si manterrà alta, attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1008 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature varieranno da 22,4°C alle 08:00 fino a 25,5°C alle 12:00. La velocità del vento si ridurrà a circa 5,6 km/h alle 12:00, mantenendo una direzione prevalentemente da Ovest-Nord Ovest. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi intorno al 50%.

Nel pomeriggio, il meteo migliorerà notevolmente, con un passaggio a poche nuvole e un cielo sereno alle 14:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 10,3 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 62%. Questo sarà il momento ideale per attività all’aperto.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà sereno fino alle 19:00, con temperature che scenderanno a 21,4°C. La velocità del vento rimarrà leggera, intorno ai 3,2 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 67%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1013 hPa.

Sabato 12 Ottobre

La notte di Sabato 12 Ottobre inizierà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 54%. Le temperature si attesteranno intorno ai 19,2°C, con una temperatura percepita di 18,6°C. La velocità del vento sarà di 16,5 km/h da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 18,5 km/h. L’umidità si manterrà al 56% e la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a cielo sereno con una copertura nuvolosa ridotta all’1%. Le temperature saliranno fino a 22,2°C alle 10:00. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 16,9 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 54%. Questo sarà un momento ideale per godere di attività all’aperto, grazie al clima favorevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature stabili attorno ai 22,3°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, scendendo a 12,2 km/h. L’umidità si manterrà al 51%, rendendo l’atmosfera piacevole e fresca. Sarà un pomeriggio perfetto per passeggiate o pic-nic.

Nella sera, il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno a 19,5°C e l’umidità aumenterà fino al 63%. La velocità del vento rimarrà leggera, intorno ai 10,4 km/h. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1019 hPa.

Domenica 13 Ottobre

La notte di Domenica 13 Ottobre inizierà con un cielo coperto, con una copertura nuvolosa del 93%. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,8°C, con una temperatura percepita di 18,5°C. La velocità del vento sarà di 10,3 km/h da Nord-Nord Ovest, con un’umidità del 65% e una pressione atmosferica di 1018 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà, passando a poche nuvole con una copertura nuvolosa del 21%. Le temperature saliranno fino a 21,4°C alle 09:00. La velocità del vento si manterrà leggera, intorno ai 7,5 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 57%. Questo sarà un momento ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature stabili attorno ai 22°C. La velocità del vento sarà molto leggera, intorno ai 3,9 km/h, e l’umidità si manterrà al 59%. Sarà un pomeriggio perfetto per godere del sole e delle temperature miti.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che scenderanno a 19,4°C. La velocità del vento rimarrà leggera, intorno ai 9,2 km/h, e l’umidità aumenterà leggermente fino al 68%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1019 hPa.

In conclusione, il fine settimana si preannuncia favorevole, con temperature miti e un clima prevalentemente sereno. Venerdì inizierà con un cielo coperto, ma già nel pomeriggio si potrà godere di momenti di sole. Sabato e Domenica offriranno condizioni ideali per attività all’aperto, con cieli sereni e temperature gradevoli. Sarà un’ottima occasione per approfittare del bel tempo e trascorrere del tempo all’aria aperta.

