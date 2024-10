Meteo Lainate, le previsioni per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Lainate indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà sereno, ma con l’avanzare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo completamente coperto nella mattina. Le temperature si attesteranno tra i 11°C e i 17°C, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche leggere.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo si presenterà con un cielo sereno e una temperatura di circa 11,7°C, con una leggera brezza proveniente da est-nord est. Con il passare delle ore, le nuvole inizieranno a fare la loro comparsa, portando a una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% entro le prime ore del mattino. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 10°C, con un’umidità che si aggirerà intorno all’82%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da 12°C a 16,7°C. La velocità del vento sarà debole, con direzione prevalentemente sud-est. L’umidità si ridurrà progressivamente, ma rimarrà comunque elevata, intorno al 56%. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il clima asciutto.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 17,2°C, con un cielo che passerà da coperto a nubi sparse. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto i 7 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 54%, garantendo un clima fresco ma non sgradevole.

La sera si presenterà con un cielo ancora coperto, e le temperature scenderanno fino a 14°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 71%. Non si prevedono cambiamenti significativi nel meteo fino a tarda notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 6 Ottobre a Lainate suggeriscono una giornata nuvolosa ma senza precipitazioni, con temperature moderate e un clima complessivamente fresco. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili schiarite e un lieve aumento delle temperature, rendendo il clima più gradevole. Gli amanti delle attività all’aperto potrebbero trovare opportunità per godere di momenti di svago, soprattutto nelle ore pomeridiane.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Lainate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +11.7° perc. +11° Assenti 5.5 ENE max 10.3 Grecale 82 % 1014 hPa 3 nubi sparse +11.1° perc. +10.4° Assenti 4.8 ENE max 10.8 Grecale 82 % 1013 hPa 6 nubi sparse +11.4° perc. +10.6° Assenti 4 NE max 7.4 Grecale 77 % 1014 hPa 9 cielo coperto +13.6° perc. +12.8° Assenti 3 SE max 3.7 Scirocco 68 % 1015 hPa 12 cielo coperto +16.7° perc. +15.9° Assenti 3.2 SSE max 3.3 Scirocco 56 % 1014 hPa 15 cielo coperto +16.7° perc. +15.9° Assenti 5.6 S max 4.5 Ostro 56 % 1013 hPa 18 cielo coperto +14.9° perc. +14.2° Assenti 3.9 SO max 6.6 Libeccio 68 % 1014 hPa 21 cielo coperto +14.5° perc. +13.9° Assenti 1.3 ONO max 2.5 Maestrale 71 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:49

