Meteo Lainate, le previsioni per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Lunedì 7 Ottobre a Lainate si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con piogge leggere che si intensificheranno nel corso del pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di +11,9°C nelle prime ore della notte fino a un massimo di +17,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà costante, raggiungendo il 100% durante gran parte della giornata, mentre le precipitazioni si presenteranno in forma di pioviggine, con accumuli totali che potrebbero arrivare a 1,5mm.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai +12,4°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 4,2km/h. Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà completamente, mantenendo temperature che si aggireranno attorno ai +14°C. La sensazione di freddo sarà mitigata da una temperatura percepita di +13,4°C. La brezza leggera proveniente da est contribuirà a mantenere un clima fresco ma non sgradevole.

Nel pomeriggio, il clima si farà più umido e le previsioni del tempo indicano l’arrivo di piogge leggere. A partire dalle 16:00, si registreranno le prime precipitazioni, con una temperatura che scenderà a +14,7°C. Le piogge continueranno fino a sera, con accumuli che raggiungeranno i 0,62mm entro le 19:00. La temperatura percepita si manterrà intorno ai +13,8°C, mentre l’umidità salirà fino al 93%.

Concludendo, la giornata di Lunedì a Lainate si presenterà con un clima fresco e umido, con piogge leggere che caratterizzeranno il pomeriggio e la sera. Le previsioni meteo per i giorni successivi indicano un possibile miglioramento, con schiarite attese per Martedì e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Lainate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.1° perc. +12.4° Assenti 3.9 N max 3.9 Tramontana 76 % 1014 hPa 3 nubi sparse +12.4° perc. +11.7° Assenti 3.3 NNE max 3.4 Grecale 78 % 1014 hPa 6 nubi sparse +12.1° perc. +11.4° Assenti 4.2 NE max 4.9 Grecale 79 % 1016 hPa 9 cielo coperto +15.2° perc. +14.4° Assenti 3.6 E max 5 Levante 66 % 1017 hPa 12 cielo coperto +17.8° perc. +17.1° Assenti 3.5 SE max 5 Scirocco 57 % 1016 hPa 15 cielo coperto +15.1° perc. +14.7° prob. 9 % 5.1 S max 6.9 Ostro 77 % 1016 hPa 18 pioggia leggera +14.1° perc. +13.9° 0.33 mm 0.9 ENE max 3.2 Grecale 88 % 1017 hPa 21 pioggia leggera +13.8° perc. +13.6° 0.5 mm 3.5 NNE max 6.3 Grecale 92 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 18:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.