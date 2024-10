Meteo Lainate, le previsioni per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Lainate si troverà a vivere condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo sereno per tutta la giornata, senza alcuna copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra +15,4°C durante la notte e raggiungendo un massimo di +20,4°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà debole, con velocità comprese tra 1,9 km/h e 4 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 55-80%.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo rimarrà sereno. Le temperature si manterranno stabili, con valori che varieranno da +15,4°C a +14,5°C. La ventilazione sarà leggera, proveniente principalmente da direzioni settentrionali, con raffiche che non supereranno i 4,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1025 hPa.

Nella mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire fino a +19,4°C entro le ore centrali della mattinata. La ventilazione rimarrà debole, con velocità che varieranno da 1,9 km/h a 2,6 km/h. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 58% entro le ore di pranzo. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di +20,4°C, con condizioni di cielo sereno che favoriranno un piacevole clima autunnale. Anche in questa fascia oraria, la ventilazione sarà debole, con velocità attorno ai 2,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 55-58%, garantendo un comfort climatico ottimale.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +16,3°C. Il cielo rimarrà sereno, e la ventilazione continuerà a essere debole. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 75%. La pressione atmosferica si manterrà stabile, favorendo un clima tranquillo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lainate indicano una giornata di Mercoledì 30 Ottobre caratterizzata da condizioni meteorologiche ideali, con cielo sereno e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero rimanere stabili e un clima complessivamente favorevole. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un autunno mite e soleggiato.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Lainate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.1° perc. +14.8° Assenti 2.8 NO max 3.3 Maestrale 80 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.5° perc. +14.1° Assenti 4.4 N max 4.5 Tramontana 81 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.5° perc. +14° Assenti 2.4 ONO max 3.6 Maestrale 78 % 1025 hPa 10 cielo sereno +18.5° perc. +18° Assenti 0.7 NO max 2.1 Maestrale 61 % 1025 hPa 13 cielo sereno +20.4° perc. +20° Assenti 2.7 S max 2 Ostro 55 % 1023 hPa 16 cielo sereno +18.7° perc. +18.3° Assenti 3.9 S max 4 Ostro 64 % 1023 hPa 19 cielo sereno +16.9° perc. +16.6° Assenti 2.2 NNE max 2.2 Grecale 73 % 1024 hPa 22 cielo sereno +15.9° perc. +15.6° Assenti 2.2 N max 2.2 Tramontana 76 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:09

