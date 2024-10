Meteo Lamezia Terme, le previsioni per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Lunedì 7 Ottobre a Lamezia Terme si preannuncia come una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteorologiche che influenzeranno le attività quotidiane. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole, mentre nella mattina si assisterà a un cielo sereno che favorirà un aumento delle temperature. Nel pomeriggio, si prevede un parziale aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà un cielo coperto, con temperature in calo e un aumento dell’umidità.

Nella notte, le temperature si manterranno intorno ai 14,5°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un’umidità che si attesterà attorno all’84%. Con l’arrivo della mattina, si registreranno temperature in aumento, raggiungendo i 19,3°C alle 07:00 e continuando a salire fino a 23,7°C intorno alle 12:00. Il cielo si manterrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 7%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Ovest-Sud Ovest, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, con valori che si attesteranno intorno ai 22,1°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 54%, mentre i venti continueranno a essere leggeri, contribuendo a un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteorologica cambierà drasticamente. Il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature scenderanno fino a 17,1°C alle 18:00 e si stabilizzeranno attorno ai 17,6°C nelle ore successive. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’87%, e i venti si manterranno leggeri, provenienti da Est-Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Lamezia Terme indicano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli e un clima piacevole, ma che si concluderà con un cielo coperto e temperature in calo. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di precipitazioni, rendendo necessario un monitoraggio costante delle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +14.5° perc. +14.2° Assenti 5.9 NNE max 7 Grecale 84 % 1017 hPa 3 poche nuvole +14.3° perc. +13.9° Assenti 5.8 NNE max 6.6 Grecale 83 % 1016 hPa 6 poche nuvole +16.1° perc. +15.7° Assenti 4.1 NE max 5.9 Grecale 72 % 1017 hPa 9 cielo sereno +22.6° perc. +22.1° Assenti 6 OSO max 5.5 Libeccio 44 % 1018 hPa 12 cielo sereno +23.7° perc. +23.4° Assenti 9.3 OSO max 8.7 Libeccio 47 % 1017 hPa 15 cielo sereno +22.1° perc. +21.8° Assenti 4.4 SO max 4.6 Libeccio 54 % 1017 hPa 18 poche nuvole +17.1° perc. +17.1° Assenti 7.6 ENE max 9 Grecale 85 % 1019 hPa 21 cielo coperto +17.5° perc. +17.4° Assenti 7.7 ENE max 9.3 Grecale 79 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:23

