Meteo Lamezia Terme, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lamezia Terme di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature intorno ai 15,2°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, con un aumento delle temperature fino a raggiungere i 23,3°C nel tardo mattino. Il pomeriggio continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno, con temperature che scenderanno leggermente, mentre la sera porterà un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà coperto.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, Lamezia Terme avrà un clima con nubi sparse e una temperatura di 15,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 65%, e il vento soffierà da Nord-Nord Ovest a una velocità di 6,6 km/h. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà e alle 01:00 si registrerà un cielo sereno e una temperatura di 14,8°C. Questa condizione di cielo sereno si manterrà fino alle 11:00, quando la temperatura raggiungerà il suo picco di 23,3°C.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 20,8°C alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Tuttavia, a partire dalle 18:00, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo diventerà coperto, con temperature che scenderanno a 15,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 100% alle 19:00, con temperature che si manterranno intorno ai 15,7°C.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14,6°C alle 23:00. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con nubi sparse e una leggera brezza che continuerà a soffiare.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lamezia Terme nei prossimi giorni indicano un clima variabile. Dopo una giornata di Sabato prevalentemente serena, si prevede un aumento della nuvolosità nei giorni successivi, con possibilità di piogge. Pertanto, è consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Lamezia Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.2° perc. +14.9° Assenti 6.6 NNO max 9 Maestrale 81 % 1016 hPa 3 nubi sparse +14.6° perc. +14.3° Assenti 6 N max 7.1 Tramontana 83 % 1016 hPa 6 nubi sparse +16.3° perc. +15.9° Assenti 4.4 N max 6.9 Tramontana 76 % 1017 hPa 9 cielo sereno +22° perc. +21.7° Assenti 10.3 O max 10.8 Ponente 53 % 1018 hPa 12 cielo sereno +23.2° perc. +22.9° Assenti 13.5 OSO max 12.1 Libeccio 52 % 1017 hPa 15 cielo sereno +20.8° perc. +20.6° Assenti 11.3 O max 12.7 Ponente 64 % 1017 hPa 18 nubi sparse +15.8° perc. +15.8° Assenti 3.3 NNO max 5.5 Maestrale 89 % 1019 hPa 21 nubi sparse +15.1° perc. +15° Assenti 4.1 N max 6.2 Tramontana 87 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:16

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.