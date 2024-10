Meteo L’Aquila, le previsioni per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per L’Aquila di Sabato 5 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piuttosto fresco e nuvoloso, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 10,1°C e i 14,9°C, mentre l’umidità sarà piuttosto elevata, raggiungendo punte del 97% nel pomeriggio. I venti saranno deboli, prevalentemente da sud-est, con velocità che non supereranno i 9,9 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 10,9°C. L’umidità sarà alta, intorno all’79%, e non si prevedono precipitazioni. I venti saranno leggeri, provenienti da sud-ovest, con una velocità di circa 5 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 14,9°C intorno alle 10:00. L’umidità si manterrà attorno al 60%, mentre la probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 25%. I venti saranno sempre leggeri, con una velocità che varierà tra i 5 e i 6 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà notevolmente. A partire dalle 13:00, si prevede l’arrivo di piogge leggere, con un’intensità che aumenterà nel corso delle ore. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo un massimo di 14,7°C alle 13:00 e scendendo fino a 12°C alle 17:00. L’umidità aumenterà, toccando il 97% nel tardo pomeriggio, e le precipitazioni si attesteranno intorno a 0,17 mm.

La sera si presenterà con un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 11,4°C. L’umidità rimarrà alta, intorno al 92%, e non si prevedono ulteriori precipitazioni. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che non supereranno i 6,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per L’Aquila nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Domenica si prevede un parziale miglioramento, con schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, sarà importante monitorare eventuali cambiamenti, poiché il clima montano può riservare sorprese. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a L’Aquila

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +10.9° perc. +10.1° prob. 12 % 5 SO max 5.5 Libeccio 79 % 1012 hPa 3 nubi sparse +9.2° perc. +9.2° prob. 16 % 3.5 S max 4.5 Ostro 83 % 1012 hPa 6 nubi sparse +9.6° perc. +9.6° prob. 6 % 4.1 SE max 4.7 Scirocco 82 % 1013 hPa 9 nubi sparse +14.2° perc. +13.3° prob. 1 % 5.8 SE max 7.6 Scirocco 63 % 1012 hPa 12 nubi sparse +14.8° perc. +14° prob. 25 % 6.1 SE max 6.7 Scirocco 63 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +13.1° perc. +12.5° 0.16 mm 6 SE max 8.6 Scirocco 79 % 1011 hPa 18 cielo coperto +11.5° perc. +11° prob. 76 % 5.1 ESE max 6.6 Scirocco 90 % 1013 hPa 21 cielo coperto +11.4° perc. +11° prob. 14 % 3.2 SSE max 3.7 Scirocco 91 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:36

