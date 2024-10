Meteo L’Aquila, le previsioni per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a L’Aquila indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente sereno che si trasformerà in condizioni di nuvolosità nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 19,5°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di venti leggeri e una moderata umidità contribuiranno a rendere l’atmosfera gradevole, sebbene si registrerà un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata.

Nella notte, le condizioni meteo inizieranno con nubi sparse e una temperatura di circa 11,7°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 56%, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno al 26%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle ore 11:00, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19,2°C. La ventilazione sarà debole, con velocità del vento che varierà tra 3 km/h e 6,4 km/h. L’umidità si manterrà su valori compresi tra il 43% e il 50%, favorendo un clima piacevole.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 64% entro le 16:00. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, con valori che non supereranno il 6%.

La sera porterà un ulteriore aumento della nuvolosità, con temperature che scenderanno fino a 11,4°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno all’83%, e il vento continuerà a soffiare leggero, rendendo l’atmosfera fresca e gradevole. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente.

In conclusione, le previsioni del tempo per L’Aquila nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili e una variabilità della nuvolosità. Si prevede che il clima rimanga generalmente mite, con possibilità di qualche annuvolamento, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto, mentre le serate fresche richiederanno un abbigliamento adeguato.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a L’Aquila

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +11.7° perc. +11.2° prob. 26 % 5.4 SO max 6.3 Libeccio 86 % 1009 hPa 3 nubi sparse +11.3° perc. +10.4° Assenti 4.1 OSO max 5 Libeccio 74 % 1010 hPa 6 cielo coperto +11.9° perc. +11° Assenti 4.5 O max 4.6 Ponente 70 % 1011 hPa 9 cielo sereno +17.6° perc. +16.8° Assenti 4.2 O max 5.2 Ponente 50 % 1012 hPa 12 cielo sereno +19.5° perc. +18.6° Assenti 7.7 O max 12 Ponente 42 % 1012 hPa 15 nubi sparse +18° perc. +17.2° prob. 6 % 7.5 O max 10 Ponente 53 % 1013 hPa 18 nubi sparse +12.8° perc. +12.2° Assenti 4 ONO max 4.1 Maestrale 79 % 1015 hPa 21 nubi sparse +11.4° perc. +10.7° Assenti 2.5 NNO max 3.1 Maestrale 82 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:26

