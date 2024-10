Meteo L’Aquila, le previsioni per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a L’Aquila indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo nuvoloso. Durante la notte, si registreranno temperature comprese tra +12,7°C e +12°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal 90% al 83%. La probabilità di precipitazioni sarà significativa, con valori che raggiungeranno il 76%.

Nella mattina, il meteo continuerà a presentare piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con valori che si aggireranno attorno al 81%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 22 km/h. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di pioggia che si manterrà sopra il 75% fino a metà mattinata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non miglioreranno, con piogge che persisteranno e una temperatura che scenderà fino a 12,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, attorno al 97%, e la probabilità di pioggia continuerà a essere alta, con valori che si manterranno sopra il 76%. Le raffiche di vento potrebbero raggiungere i 24,7 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e umida.

Con l’arrivo della sera, il meteo mostrerà un graduale miglioramento, con una diminuzione della copertura nuvolosa e temperature che scenderanno fino a 8,6°C. La probabilità di pioggia si ridurrà ulteriormente, attestandosi intorno al 23%. Tuttavia, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con una copertura che varierà dal 55% al 39%.

In conclusione, le previsioni meteo per L’Aquila nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità che potrebbe continuare anche nei giorni successivi. Si prevede un miglioramento parziale del tempo, ma le temperature rimarranno fresche e le condizioni di umidità potrebbero persistere. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un clima variabile e portare con sé un ombrello, soprattutto per chi avrà impegni all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a L’Aquila

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.7° perc. +12.5° prob. 76 % 9.3 OSO max 9.8 Libeccio 95 % 1004 hPa 3 pioggia leggera +12.8° perc. +12.5° 0.17 mm 6.3 SO max 7.5 Libeccio 91 % 1005 hPa 6 pioggia leggera +12.6° perc. +12.3° 0.13 mm 7 SSO max 8.5 Libeccio 89 % 1006 hPa 9 nubi sparse +14.8° perc. +14.1° prob. 75 % 11.7 SSO max 21.5 Libeccio 69 % 1007 hPa 12 pioggia leggera +13.8° perc. +13.1° 0.1 mm 9.8 SSO max 21.1 Libeccio 73 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +12.8° perc. +12.2° 0.11 mm 10.5 SO max 22.4 Libeccio 76 % 1009 hPa 18 nubi sparse +9.6° perc. +9° prob. 73 % 6 SSO max 6.4 Libeccio 90 % 1011 hPa 21 nubi sparse +9.4° perc. +8.7° prob. 32 % 6.5 S max 7.7 Ostro 88 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:37

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.