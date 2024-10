Meteo Latina, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Latina si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con una presenza di nubi sparse e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 17,8°C, con un’umidità che si aggirerà attorno al 75%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da nord, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 24,8°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi al 51%. I venti continueranno a mantenersi leggeri, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C, con un’intensità del vento che potrebbe aumentare leggermente, raggiungendo i 9 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 55%, rendendo l’aria leggermente più umida rispetto alla mattina.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 18,7°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una leggera presenza di nuvole. I venti si manterranno deboli, contribuendo a un clima tranquillo e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Latina indicano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. La situazione meteo si manterrà favorevole anche nei giorni successivi, con un clima che continuerà a essere gradevole.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Latina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.8° perc. +17.6° Assenti 4.7 N max 5.2 Tramontana 75 % 1019 hPa 3 nubi sparse +17.4° perc. +17.1° Assenti 3.3 NNE max 3.8 Grecale 74 % 1019 hPa 6 nubi sparse +17.7° perc. +17.4° Assenti 4.5 ENE max 4.2 Grecale 71 % 1019 hPa 9 poche nuvole +22.7° perc. +22.4° Assenti 4.6 S max 3.4 Ostro 54 % 1020 hPa 12 poche nuvole +24.8° perc. +24.6° Assenti 8.8 SSO max 4.5 Libeccio 51 % 1019 hPa 15 nubi sparse +23.2° perc. +23.1° Assenti 8.1 SO max 6.3 Libeccio 59 % 1018 hPa 18 nubi sparse +19.2° perc. +19.1° Assenti 3.2 E max 3.6 Levante 77 % 1019 hPa 21 nubi sparse +18.8° perc. +18.8° Assenti 4.5 E max 4.4 Levante 77 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:22

