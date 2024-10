Meteo Latina, le previsioni per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Latina si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con un cielo coperto che dominerà gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori miti, oscillando tra i 16,1°C e i 22,2°C. La presenza di nubi sparse e un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata influenzeranno la percezione termica, che si attesterà leggermente al di sotto delle temperature effettive. Inoltre, il vento si presenterà moderato, con velocità che varieranno tra i 3,5 km/h e i 7,3 km/h, proveniente principalmente da direzioni meridionali.

Nella notte, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 16,7°C. La copertura nuvolosa sarà piuttosto variabile, con un’umidità che si manterrà intorno al 66%. La mattina porterà un cambiamento significativo, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 19,4°C entro le ore 08:00. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 54%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che toccheranno il picco di 22,2°C alle ore 13:00. La sensazione di calore sarà mitigata dalla presenza di nuvole e da una leggera brezza, con velocità del vento che si attesteranno intorno ai 7,3 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 66% nel tardo pomeriggio.

La sera vedrà un graduale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse e una leggera diminuzione della temperatura, che scenderà a 17°C. L’umidità rimarrà alta, attorno al 76%, ma le condizioni di meteo non preannunciano precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Latina nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Mercoledì e giovedì si prevede un cielo più sereno e temperature che potrebbero superare i 23°C. Gli amanti del sole potranno quindi approfittare di un clima più favorevole, mentre le condizioni attuali di meteo rimarranno stabili fino a domani.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Latina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.6° perc. +16° Assenti 5.3 NE max 5.3 Grecale 65 % 1024 hPa 4 nubi sparse +16.2° perc. +15.5° Assenti 6.2 NE max 5.6 Grecale 62 % 1024 hPa 7 cielo coperto +17.7° perc. +17.1° Assenti 5.3 ENE max 5.1 Grecale 60 % 1024 hPa 10 cielo coperto +21.2° perc. +20.7° Assenti 4.3 SSE max 4.1 Scirocco 50 % 1025 hPa 13 cielo coperto +22.2° perc. +21.8° Assenti 4.9 SO max 3 Libeccio 52 % 1023 hPa 16 cielo coperto +18.5° perc. +18.3° Assenti 4.3 O max 4.7 Ponente 73 % 1023 hPa 19 nubi sparse +17.5° perc. +17.2° Assenti 4.3 NNE max 4.4 Grecale 74 % 1023 hPa 22 nubi sparse +17° perc. +16.7° Assenti 6.1 NNE max 5.9 Grecale 76 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 17:03

