Meteo Latina, le previsioni per domani sabato 5 ottobre

Sabato 5 Ottobre a Latina si preannuncia un giorno caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili, con un inizio piovoso che lascerà spazio a schiarite nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano una mattinata con piogge leggere, seguite da un pomeriggio in cui le nuvole si diraderanno, permettendo l’affacciarsi del sole. La temperatura si manterrà su valori miti, con una leggera diminuzione nel corso della giornata.

Nella notte, le condizioni saranno prevalentemente di poche nuvole, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 18%, e il vento soffierà da Est-Nord Est a una velocità di circa 7,7 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, attorno al 42%.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo segnalano l’inizio di piogge leggere, con una temperatura che salirà fino a 16,8°C alle 07:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 53%, e il vento continuerà a soffiare da Sud Est, raggiungendo i 8,7 km/h. Le piogge si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,41 mm entro le 09:00.

Nel pomeriggio, le condizioni miglioreranno progressivamente. Le piogge si faranno più leggere e sporadiche, con una temperatura massima che raggiungerà i 18,9°C alle 14:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 59%, e il vento si manterrà debole, con raffiche che non supereranno i 12,1 km/h. La probabilità di pioggia scenderà, rendendo il pomeriggio più gradevole.

La sera porterà un netto miglioramento, con cieli sereni e temperature che scenderanno fino a 14,5°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 9%, e il vento continuerà a soffiare leggermente da Nord Est. Le probabilità di precipitazioni saranno molto basse, attorno al 15%, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Latina indicano un sabato inizialmente piovoso, ma con un netto miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche, con temperature che si stabilizzeranno su valori più miti e cieli sereni. La settimana si prospetta quindi favorevole, con un clima ideale per godere delle bellezze della città e dei suoi dintorni.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Latina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +14.9° perc. +14.5° prob. 42 % 7.7 ENE max 7.5 Grecale 80 % 1012 hPa 3 nubi sparse +14.6° perc. +14.2° prob. 31 % 5.3 ENE max 6.2 Grecale 80 % 1011 hPa 6 poche nuvole +14.8° perc. +14.4° prob. 50 % 7.5 ESE max 11.1 Scirocco 80 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +18.3° perc. +18° 0.41 mm 12.3 SSE max 18.4 Scirocco 72 % 1012 hPa 12 pioggia moderata +18° perc. +17.9° 1.07 mm 6 SE max 14 Scirocco 78 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +18.7° perc. +18.5° 0.22 mm 5 E max 7.8 Levante 72 % 1011 hPa 18 nubi sparse +15.4° perc. +15.2° prob. 71 % 7.3 ENE max 7.5 Grecale 85 % 1012 hPa 21 cielo sereno +14.8° perc. +14.5° prob. 19 % 7.1 ENE max 6.8 Grecale 84 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:38

