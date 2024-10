Meteo Lavello, le previsioni per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Lavello indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con una predominanza di nubi sparse e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest. Con l’avanzare della giornata, si prevede un aumento delle temperature, che raggiungeranno il picco di 25,6°C nel primo pomeriggio, prima di scendere nuovamente verso la sera.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di 14,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 53%, con un’umidità che si aggirerà attorno al 70%. La brezza leggera, con velocità di circa 6,8 km/h, garantirà un clima fresco e piacevole. Proseguendo verso le prime ore del giorno, le temperature subiranno una lieve flessione, ma rimarranno comunque sopra i 13°C.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere prevalentemente nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 24,7°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a un cielo sereno intorno alle ore 13:00. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, intorno al 28%, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 13,1 km/h.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà gradevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. Tuttavia, la copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. Le condizioni di vento si manterranno moderate, con raffiche che potranno raggiungere i 16,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, garantendo così una giornata asciutta.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà ulteriormente, portando a un aumento della nuvolosità fino a un cielo completamente coperto. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 16°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 68%, e la velocità del vento si ridurrà a valori minimi, intorno ai 3,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lavello indicano una giornata di Domenica con un clima variabile, che si manterrà gradevole durante le ore diurne. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia, rendendo opportuno prepararsi a condizioni meteorologiche più instabili. Pertanto, è consigliabile seguire attentamente gli aggiornamenti sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Lavello

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.2° perc. +13.5° Assenti 6.8 SSO max 6.3 Libeccio 70 % 1019 hPa 3 nubi sparse +13.6° perc. +13° Assenti 7.4 SO max 6.6 Libeccio 78 % 1018 hPa 6 nubi sparse +14.5° perc. +14° Assenti 7.5 SSO max 8.4 Libeccio 76 % 1018 hPa 9 nubi sparse +21.8° perc. +21.1° Assenti 5.4 O max 9.1 Ponente 42 % 1019 hPa 12 nubi sparse +25.5° perc. +24.8° Assenti 11.7 NO max 15 Maestrale 28 % 1017 hPa 15 nubi sparse +22.6° perc. +21.9° Assenti 14 NNE max 16.7 Grecale 39 % 1017 hPa 18 nubi sparse +17.3° perc. +16.7° Assenti 1.8 SO max 3.3 Libeccio 62 % 1019 hPa 21 cielo coperto +16° perc. +15.4° Assenti 3.9 ONO max 4.6 Maestrale 68 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:14

