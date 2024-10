Meteo Lavello, le previsioni per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 20 Ottobre a Lavello si presenteranno caratterizzate da una forte instabilità atmosferica, con piogge che accompagneranno gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa totale, che non permetterà al sole di farsi vedere. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 16°C e i 19°C, mentre il vento si farà sentire con intensità variabile, raggiungendo punte di 23,9 km/h.

Durante la notte, le piogge saranno persistenti, con fenomeni che si intensificheranno, portando a un accumulo di 4,15 mm di pioggia. Le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’84%. Il vento soffierà da est, con raffiche che potranno arrivare fino a 49,5 km/h.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge moderate che continueranno a cadere. Le temperature si manterranno stabili, con valori che si aggireranno intorno ai 18°C. Anche in questa fascia oraria, il vento sarà presente, con velocità che varieranno tra i 12,8 km/h e i 23,2 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e si registreranno accumuli di pioggia leggera.

Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve miglioramento, con la possibilità di schiarite, anche se le previsioni meteo indicano che le piogge non si esauriranno del tutto. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 17°C. Il vento continuerà a soffiare da est, mantenendo una certa intensità, ma con una probabilità di precipitazioni che si ridurrà progressivamente.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 16°C. Le nuvole rimarranno predominanti, e si potranno verificare sporadiche piogge leggere. L’umidità si manterrà alta, mentre il vento si farà più debole, con velocità che scenderanno a 8,2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lavello indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si prevede un graduale miglioramento a partire da Martedì, quando le temperature potrebbero risalire e le precipitazioni diminuire. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Lavello

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17° perc. +16.9° 0.58 mm 14.8 SE max 31.6 Scirocco 84 % 1016 hPa 3 forte pioggia +16.6° perc. +16.8° 4.15 mm 23.9 E max 49.5 Levante 91 % 1015 hPa 6 pioggia leggera +17° perc. +17.1° 0.92 mm 12.8 E max 25.6 Levante 89 % 1017 hPa 9 pioggia leggera +18.2° perc. +18.3° 0.82 mm 23.2 SE max 42.4 Scirocco 85 % 1020 hPa 12 pioggia leggera +18.6° perc. +18.6° 0.39 mm 20.3 ESE max 37.6 Scirocco 80 % 1020 hPa 15 pioggia leggera +17.9° perc. +18° 0.23 mm 16.2 ESE max 35.2 Scirocco 85 % 1022 hPa 18 cielo coperto +17.2° perc. +17.2° prob. 46 % 13.1 ESE max 28.9 Scirocco 87 % 1024 hPa 21 cielo coperto +16.4° perc. +16.5° prob. 28 % 8.2 E max 17.4 Levante 91 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.