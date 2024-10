Meteo Lavello, le previsioni per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Lavello indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 26°C nel pomeriggio, mentre la mattina si registreranno valori intorno ai 22°C. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100% nel corso della giornata. Inoltre, si prevedono deboli piogge nel tardo pomeriggio e in serata, con una probabilità di precipitazioni che aumenterà fino al 61%.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 16°C. La mattina inizierà con un cielo coperto e temperature in aumento, che raggiungeranno i 19°C intorno alle 07:00. Proseguendo verso il pomeriggio, le temperature continueranno a salire, toccando un picco di 28°C alle 11:00 e mantenendosi attorno ai 26°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento varierà da una brezza leggera a una brezza tesa, con raffiche che potranno raggiungere i 33,5 km/h.

Nel corso della sera, il cielo rimarrà coperto e si prevede l’arrivo di piogge leggere, con temperature che scenderanno a 20°C. La probabilità di pioggia aumenterà, con valori che toccheranno il 61%. La notte si concluderà con temperature intorno ai 20°C, mantenendo una copertura nuvolosa al 100%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lavello nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una continua presenza di nuvole. Si prevede che le condizioni meteorologiche rimarranno simili anche nei giorni successivi, con possibilità di piogge sporadiche e temperature che non subiranno grandi variazioni. Gli abitanti di Lavello dovranno prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso e temperature gradevoli.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Lavello

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.3° perc. +15.9° Assenti 9.3 SSO max 10.9 Libeccio 71 % 1009 hPa 3 nubi sparse +15.6° perc. +15.3° Assenti 8.9 SSO max 9.5 Libeccio 80 % 1008 hPa 6 nubi sparse +16.8° perc. +16.5° Assenti 9.4 SSO max 14 Libeccio 76 % 1008 hPa 9 cielo coperto +24.8° perc. +24.4° Assenti 12.1 SO max 21.2 Libeccio 38 % 1008 hPa 12 cielo coperto +27.7° perc. +26.9° Assenti 22.1 SO max 33.5 Libeccio 30 % 1006 hPa 15 cielo coperto +25.3° perc. +24.7° Assenti 14.4 O max 23.2 Ponente 32 % 1005 hPa 18 cielo coperto +21.6° perc. +21.1° prob. 38 % 0.6 OSO max 8 Libeccio 49 % 1005 hPa 21 cielo coperto +19.5° perc. +19.2° prob. 52 % 13.3 S max 28.2 Ostro 66 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:30

