Meteo Lavello, le previsioni per domani mercoledì 30 ottobre

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Lavello si presenterà con condizioni meteorologiche favorevoli, caratterizzate da un cielo prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Le previsioni meteo indicano un clima mite, con valori termici che si manterranno sopra la media per il periodo, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto. La presenza di una leggera brezza accompagnerà le ore diurne, contribuendo a rendere l’atmosfera piacevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con un cielo completamente sereno e una copertura nuvolosa ridotta al minimo. La brezza leggera proveniente da Ovest garantirà un clima fresco, con umidità che si manterrà alta, attorno all’85%. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa, creando condizioni di stabilità.

Nella mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 20°C entro le ore centrali. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa pari a zero. I venti, provenienti principalmente da Nord-Ovest, si presenteranno con intensità moderata, attorno ai 15 km/h, rendendo l’aria frizzante e piacevole. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 51%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con un cielo ancora sereno e qualche lieve variazione nella copertura nuvolosa. I venti continueranno a mantenere una brezza leggera, con velocità che varieranno tra i 10 e i 17 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 57%, garantendo un clima secco e confortevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nuvole. I venti si attenueranno, mantenendo una brezza leggera, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori intorno all’88%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023 hPa, mantenendo condizioni di stabilità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lavello indicano una giornata di Mercoledì 30 Ottobre caratterizzata da un clima sereno e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede una continuità di queste condizioni, con temperature che si manterranno sopra la media e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima opportunità per godere di un clima favorevole nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Lavello

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.8° perc. +13.4° Assenti 6.6 O max 8.3 Ponente 85 % 1024 hPa 4 cielo sereno +13.3° perc. +12.8° Assenti 6.6 O max 8.2 Ponente 84 % 1023 hPa 7 cielo sereno +15.7° perc. +15.2° Assenti 7.3 ONO max 16.4 Maestrale 72 % 1024 hPa 10 cielo sereno +19.8° perc. +19.2° Assenti 14.8 NNO max 17.5 Maestrale 55 % 1023 hPa 13 cielo sereno +20.9° perc. +20.3° Assenti 17.4 NNO max 18.6 Maestrale 49 % 1022 hPa 16 cielo sereno +16.8° perc. +16.4° Assenti 11.5 NO max 18.7 Maestrale 69 % 1022 hPa 19 poche nuvole +14.4° perc. +14.2° Assenti 7.8 ONO max 14.5 Maestrale 87 % 1023 hPa 22 cielo sereno +13.7° perc. +13.4° Assenti 7.4 O max 11.6 Ponente 87 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 16:51

