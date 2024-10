Meteo Lecce, le previsioni per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Lunedì 7 Ottobre a Lecce si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con qualche variazione nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature gradevoli, che si manterranno su valori miti, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole. La copertura nuvolosa sarà limitata, con un aumento delle nubi nel pomeriggio e in serata, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17,5°C, con un cielo sereno e una leggera brezza proveniente da nord. L’umidità rimarrà intorno al 73%, garantendo un clima fresco e confortevole. Le condizioni di meteo sereno continueranno a prevalere anche nelle prime ore della mattina, quando si registreranno temperature in aumento, raggiungendo i 19,7°C intorno alle 7:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che varieranno tra i 6,8 km/h e i 11 km/h.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che toccheranno i 22°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 10%. Questo permetterà di godere di un clima soleggiato e di una buona visibilità. Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero incremento della nuvolosità, con nubi sparse che porteranno la copertura nuvolosa fino al 31%. Le temperature si manterranno attorno ai 21°C, rendendo l’aria ancora gradevole.

Con l’arrivo della sera, le nubi sparse aumenteranno, ma senza portare precipitazioni. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 19°C. L’umidità rimarrà stabile, oscillando tra il 62% e il 64%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo un’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lecce indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza di sole e nubi. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima favorevole e di un’aria fresca.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +17.9° perc. +17.6° Assenti 5.8 NNO max 6.4 Maestrale 71 % 1015 hPa 3 cielo sereno +17.5° perc. +17.2° Assenti 6.2 N max 7 Tramontana 73 % 1015 hPa 6 cielo sereno +18.4° perc. +18.1° Assenti 7.1 N max 9.3 Tramontana 69 % 1016 hPa 9 cielo sereno +21° perc. +20.6° Assenti 10.2 NNE max 8.5 Grecale 56 % 1018 hPa 12 cielo sereno +22° perc. +21.7° Assenti 11 NE max 9.4 Grecale 52 % 1017 hPa 15 poche nuvole +21.2° perc. +20.8° Assenti 12 NE max 10.5 Grecale 54 % 1017 hPa 18 cielo sereno +19.6° perc. +19.2° Assenti 7.3 ENE max 8.8 Grecale 61 % 1019 hPa 21 poche nuvole +19° perc. +18.6° Assenti 2.1 E max 3.1 Levante 63 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:15

