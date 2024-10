Meteo Lecce, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Lecce si presenterà con condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di nubi sparse al mattino, che si trasformeranno in un cielo coperto nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +18°C e +22°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 70%. I venti saranno prevalentemente leggeri, provenienti da Nord e Nord-Est, con velocità che varieranno tra 5 km/h e 12 km/h.

Nel corso della notte, Lecce avrà un cielo con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 19°C. L’umidità sarà alta, intorno al 75%, e i venti si presenteranno leggeri, con una velocità di circa 5 km/h.

Durante la mattina, le previsioni meteo indicano un proseguimento delle nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 22°C. L’umidità inizierà a diminuire, raggiungendo il 53% entro le ore centrali della giornata. I venti continueranno a soffiare da Nord-Est, mantenendo una velocità moderata.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, portando a un aumento della copertura nuvolosa fino al 100%. Le temperature scenderanno leggermente, stabilizzandosi attorno ai 21°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 66%, mentre i venti si manterranno leggeri, con raffiche che non supereranno i 12 km/h.

La sera presenterà un cielo ancora coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. L’umidità continuerà a rimanere alta, intorno al 74%, e i venti si faranno più freschi, mantenendo una velocità di circa 10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lecce nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nubi. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera diminuzione delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in Lecce un ambiente favorevole anche nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Lecce

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19° perc. +19° Assenti 5.3 NNE max 5.5 Grecale 75 % 1027 hPa 3 nubi sparse +18.5° perc. +18.3° Assenti 4.7 NNE max 5.3 Grecale 72 % 1027 hPa 6 nubi sparse +18.8° perc. +18.5° Assenti 6.6 N max 7.2 Tramontana 69 % 1027 hPa 9 nubi sparse +21.4° perc. +21.2° Assenti 12.3 NNE max 14 Grecale 60 % 1027 hPa 12 nubi sparse +22.1° perc. +21.7° Assenti 12.8 NNE max 13 Grecale 51 % 1026 hPa 15 cielo coperto +21.2° perc. +20.8° Assenti 10.4 N max 12.2 Tramontana 56 % 1026 hPa 18 cielo coperto +19.2° perc. +18.9° Assenti 9.8 NNE max 12.3 Grecale 67 % 1027 hPa 21 cielo coperto +18.6° perc. +18.3° Assenti 9.7 NNE max 11.8 Grecale 71 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:53

