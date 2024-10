Meteo Lecce, le previsioni per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Lecce per Venerdì 25 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto durante la notte, con una graduale transizione verso nubi sparse nel corso della mattina e del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 18°C e i 22°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 70%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, Lecce sperimenterà un cielo coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che si manterrà attorno al 72%. La velocità del vento sarà debole, proveniente principalmente da Sud e Sud-Ovest, con intensità che non supererà i 4,4 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, ma si inizieranno a notare delle schiarite. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22°C intorno a mezzogiorno. L’umidità scenderà leggermente, portandosi al 48%. Anche la velocità del vento aumenterà, mantenendosi comunque su valori contenuti, con una brezza leggera che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, si prevede una diminuzione della copertura nuvolosa, con l’alternarsi di nubi sparse e momenti di sole. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21°C, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 65%. Il vento continuerà a soffiare da Sud-Est, mantenendo una velocità moderata.

La sera porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo che si presenterà a tratti sereno. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 18°C. L’umidità si attesterà attorno al 74%, mentre il vento rimarrà debole, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lecce nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di nubi sparse e temperature miti, si prevede un weekend con cieli più sereni e temperature in lieve aumento. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Lecce

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.2° perc. +18° Assenti 2.2 SSO max 2.4 Libeccio 72 % 1024 hPa 4 cielo coperto +17.6° perc. +17.4° Assenti 2.2 SSO max 2.6 Libeccio 74 % 1023 hPa 7 cielo coperto +19° perc. +18.7° Assenti 4 SSO max 4.5 Libeccio 67 % 1024 hPa 10 cielo coperto +21.2° perc. +20.8° Assenti 2.7 S max 3.2 Ostro 53 % 1024 hPa 13 nubi sparse +22.3° perc. +21.9° Assenti 4.4 ESE max 6 Scirocco 48 % 1023 hPa 16 nubi sparse +20° perc. +19.7° Assenti 6.3 SSE max 9.4 Scirocco 62 % 1022 hPa 19 nubi sparse +18.9° perc. +18.6° Assenti 5.2 SSO max 7.3 Libeccio 70 % 1023 hPa 22 poche nuvole +18.3° perc. +18.1° Assenti 5.7 SO max 6.2 Libeccio 76 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:12 e tramonta alle ore 16:49

