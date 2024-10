Meteo Lecco, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Lecco indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature relativamente fresche. Durante la notte, la città sarà interessata da piogge leggere che si intensificheranno nel corso della mattina, portando a forti precipitazioni. La temperatura si manterrà attorno ai 16°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 95%. I venti saranno prevalentemente deboli, provenienti da est.

Nel dettaglio, la notte inizierà con piogge leggere che continueranno fino all’alba. Le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con una percezione termica simile. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e le precipitazioni si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo un accumulo di circa 2,36 mm entro le prime ore del mattino.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo si aggraveranno ulteriormente. Dalle 07:00 alle 10:00, si prevedono forti piogge, con accumuli significativi che potrebbero superare i 4 mm. Le temperature rimarranno stabili attorno ai 15-16°C, mentre l’umidità continuerà a mantenersi alta. I venti saranno leggeri, ma potrebbero aumentare di intensità, con raffiche che raggiungeranno i 16,9 km/h.

Nel pomeriggio, le piogge si attenueranno, ma continueranno a manifestarsi in forma leggera. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 14-15°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con un cielo prevalentemente coperto. Le precipitazioni saranno minime, con accumuli che non supereranno i 0,5 mm.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con un progressivo diradamento delle nubi. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 11-12°C. L’umidità inizierà a diminuire, e i venti si manterranno leggeri, rendendo la serata più gradevole rispetto al resto della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lecco indicano una giornata di maltempo, con piogge significative soprattutto al mattino. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.1° perc. +16.2° 0.46 mm 5.4 E max 12.5 Levante 95 % 1003 hPa 3 pioggia moderata +15.7° perc. +15.9° 2.36 mm 5.1 ESE max 16.9 Scirocco 98 % 1000 hPa 6 pioggia moderata +15.9° perc. +16.1° 1.89 mm 4.6 E max 12.5 Levante 97 % 999 hPa 9 pioggia moderata +15.8° perc. +16° 3.92 mm 2.2 NO max 6.1 Maestrale 99 % 1000 hPa 12 pioggia leggera +15.6° perc. +15.8° 0.47 mm 3.2 NO max 6.3 Maestrale 97 % 1000 hPa 15 pioggia leggera +14.8° perc. +14.7° 0.2 mm 8.4 N max 14.1 Tramontana 91 % 1001 hPa 18 cielo coperto +12.9° perc. +12.5° prob. 66 % 9.3 N max 12.7 Tramontana 89 % 1003 hPa 21 nubi sparse +11.6° perc. +11.1° Assenti 9.5 NNE max 11.3 Grecale 86 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:40

