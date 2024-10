Meteo Legnano, le previsioni per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Legnano indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 20,2°C nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

Nella notte, i cieli si presenteranno sereni, con temperature che si attesteranno attorno ai 14,9°C. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 77%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1025 hPa. Le condizioni di calma del vento, con direzione prevalentemente settentrionale, contribuiranno a mantenere un clima gradevole.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 19,9°C intorno a mezzogiorno. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 52%. La leggera brezza da sud-sudovest non influenzerà significativamente la sensazione di calore.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento delle condizioni atmosferiche. Le nubi sparse si trasformeranno in un cielo coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 91% entro le 15:00. Le temperature inizieranno a calare, portandosi attorno ai 17,2°C alle 17:00. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità aumenterà fino al 66%.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno ulteriormente fino a 15,4°C. L’umidità si stabilizzerà intorno al 74%, mentre il vento rimarrà debole e prevalentemente da nord. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Legnano nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera variabilità delle condizioni atmosferiche. Domani si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative variazioni termiche. Dopodomani, le temperature potrebbero scendere leggermente, ma il clima rimarrà complessivamente gradevole.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Legnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.6° perc. +14.2° Assenti 4.2 N max 4.4 Tramontana 78 % 1025 hPa 4 cielo sereno +13.9° perc. +13.3° Assenti 4 N max 4.2 Tramontana 77 % 1025 hPa 7 cielo sereno +13.9° perc. +13.3° Assenti 4.2 N max 4.9 Tramontana 74 % 1026 hPa 10 cielo sereno +18.2° perc. +17.6° Assenti 0.6 SE max 1.7 Scirocco 57 % 1026 hPa 13 nubi sparse +20.2° perc. +19.6° Assenti 3.1 SSO max 1.5 Libeccio 51 % 1024 hPa 16 cielo coperto +18° perc. +17.4° Assenti 3.7 SO max 4.3 Libeccio 62 % 1024 hPa 19 cielo coperto +16.2° perc. +15.7° Assenti 2.7 NO max 4 Maestrale 70 % 1025 hPa 22 nubi sparse +15.1° perc. +14.6° Assenti 2.7 N max 3.2 Tramontana 75 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 17:08

