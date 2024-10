Meteo Lentini, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Lentini indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno elevate durante tutto il giorno. Le condizioni di umidità saranno moderate, mentre il vento soffierà con intensità variabile, contribuendo a un clima che, seppur caldo, risulterà gradevole.

Nella notte, il meteo si presenterà con un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,9°C. L’umidità sarà al 59%, e il vento soffierà da Ovest-Sud Ovest a una velocità di 6,1 km/h. Con il passare delle ore, la temperatura percepita scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 21°C.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 32,5°C entro le 10:00. L’umidità si ridurrà progressivamente, arrivando al 26% intorno a mezzogiorno. Il vento, che si presenterà da Ovest, aumenterà la sua intensità, raggiungendo punte di 16 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, mantenendosi comunque sopra i 30°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che aumenterà fino al 38%. Il vento continuerà a soffiare con una certa intensità, rendendo l’aria più fresca e piacevole. Non si prevedono precipitazioni, quindi la giornata si svolgerà senza interruzioni.

La sera porterà un cambiamento nel meteo, con la presenza di nubi sparse. Le temperature scenderanno fino a circa 23,5°C alle 19:00, e l’umidità aumenterà fino al 75%. Il vento si calmerà, ma rimarrà presente, contribuendo a un clima sereno e fresco.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lentini nei prossimi giorni indicano un mantenimento di temperature elevate, con cieli prevalentemente nuvolosi. Si prevede che il clima rimarrà stabile, senza significativi cambiamenti, rendendo possibile godere di un autunno caldo e gradevole. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questo periodo un’ottima occasione per trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Lentini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.5° perc. +21° Assenti 7.1 OSO max 7.7 Libeccio 52 % 1011 hPa 4 cielo coperto +22° perc. +21.3° Assenti 6.6 OSO max 6.9 Libeccio 41 % 1010 hPa 7 cielo coperto +26.4° perc. +26.4° Assenti 6 O max 9.1 Ponente 32 % 1010 hPa 10 cielo coperto +32.5° perc. +30.9° Assenti 16 O max 22.8 Ponente 26 % 1010 hPa 13 cielo coperto +32.9° perc. +31.7° Assenti 20.7 O max 25.3 Ponente 29 % 1008 hPa 16 cielo coperto +28.3° perc. +28.5° Assenti 12.1 O max 17.6 Ponente 47 % 1008 hPa 19 nubi sparse +23.5° perc. +23.9° Assenti 11.7 OSO max 18.7 Libeccio 74 % 1009 hPa 22 nubi sparse +23.4° perc. +23.6° Assenti 10 O max 11.9 Ponente 71 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:25

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.