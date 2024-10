Meteo Lentini, le previsioni per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 24 Ottobre a Lentini indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e coperto. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con un picco massimo di circa 24,8°C nel primo pomeriggio. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo prevalentemente coperto nel pomeriggio e in serata. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 12,9 km/h.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 18,4°C. La mattina inizierà con nubi sparse, ma le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 24,8°C intorno a mezzogiorno. Durante la mattina, la copertura nuvolosa aumenterà, passando dal 16% al 82%.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con una temperatura massima di 24,6°C alle 13:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 4%, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo il 86% entro le 17:00. Le condizioni di vento saranno moderate, con velocità che varieranno tra i 6,1 km/h e i 12,9 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che risulterà completamente coperto. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a circa 19,1°C alle 21:00. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 90%, e le condizioni di vento saranno deboli, con velocità che non supereranno i 3,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lentini nei prossimi giorni suggeriscono un mantenimento di condizioni nuvolose e temperature gradevoli. Venerdì e Sabato potrebbero presentarsi simili, con possibilità di schiarite, ma sempre con una certa variabilità. Gli amanti del clima mite troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere delle temperature autunnali, mentre è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Lentini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.1° perc. +18.3° Assenti 3 O max 2.9 Ponente 87 % 1027 hPa 4 nubi sparse +17.9° perc. +17.9° Assenti 2.4 SO max 2.8 Libeccio 84 % 1027 hPa 7 poche nuvole +20.3° perc. +20.3° Assenti 0.6 SE max 1.8 Scirocco 73 % 1027 hPa 10 nubi sparse +23.9° perc. +24° Assenti 5.9 ENE max 4.1 Grecale 62 % 1027 hPa 13 cielo coperto +24.6° perc. +24.7° prob. 4 % 11.5 E max 7.1 Levante 61 % 1026 hPa 16 cielo coperto +21° perc. +21.2° prob. 5 % 8.7 ESE max 11.1 Scirocco 81 % 1026 hPa 19 cielo coperto +19.5° perc. +19.8° Assenti 2.7 SSE max 3.5 Scirocco 88 % 1026 hPa 22 nubi sparse +18.6° perc. +18.9° Assenti 2.5 OSO max 2.3 Libeccio 91 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 17:07

