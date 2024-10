Meteo Lentini, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Lentini si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 18,3°C durante le prime ore della notte fino a un massimo di 29,7°C nel pomeriggio. La presenza di venti leggeri e una bassa probabilità di precipitazioni contribuiranno a mantenere un clima gradevole.

Durante la notte, Lentini si troverà sotto un cielo sereno con nubi sparse che si faranno più evidenti verso la fine della giornata. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,5°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1019 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, favorendo un rapido riscaldamento. Le temperature saliranno fino a raggiungere 29,5°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 15 km/h, garantendo un clima piacevole per le attività all’aperto. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi attorno al 31%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermano un cielo sereno, con temperature che inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 26,9°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da Est – Sud Est, mantenendo l’aria fresca e gradevole. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 45%.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteorologica cambierà leggermente, con un incremento della copertura nuvolosa. Le temperature scenderanno a circa 20°C, e la presenza di nubi sparse sarà più marcata. Tuttavia, non si prevedono piogge, e l’umidità rimarrà attorno al 70%.

In conclusione, le previsioni meteo per Lentini indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature gradevoli e una leggera brezza. Nei prossimi giorni, si assisterà a un aumento della nuvolosità, ma le temperature continueranno a mantenersi su valori miti, rendendo l’autunno particolarmente piacevole per gli abitanti e i visitatori della zona.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Lentini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +18.4° perc. +18.2° Assenti 5.8 OSO max 5.8 Libeccio 73 % 1018 hPa 5 cielo sereno +18.3° perc. +17.9° Assenti 3.5 OSO max 3.8 Libeccio 67 % 1019 hPa 8 cielo sereno +25.2° perc. +24.9° Assenti 4.3 ENE max 3.1 Grecale 43 % 1020 hPa 11 cielo sereno +29.5° perc. +28.4° Assenti 11.6 ENE max 7.6 Grecale 31 % 1019 hPa 14 cielo sereno +27.9° perc. +27.6° Assenti 15.8 E max 13.4 Levante 41 % 1018 hPa 17 cielo sereno +21.7° perc. +21.7° Assenti 6.6 ESE max 8.8 Scirocco 66 % 1019 hPa 20 nubi sparse +20.3° perc. +20.2° Assenti 4.4 O max 4.7 Ponente 70 % 1020 hPa 23 nubi sparse +19.7° perc. +19.6° Assenti 5.5 OSO max 5.4 Libeccio 69 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:19

