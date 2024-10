Meteo Licata, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Licata si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 23°C. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere completamente coperto, mantenendo temperature simili a quelle della mattina. La sera si presenterà con condizioni analoghe, con un cielo nuvoloso e temperature che si aggireranno attorno ai 22°C.

Nel dettaglio, durante la notte (dalle 00:00 alle 05:00), Licata registrerà un cielo coperto con una temperatura che varierà da 21,2°C a 20,7°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 9,5 km/h e 12,6 km/h, proveniente principalmente da Est e Sud Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%.

La mattina (dalle 06:00 alle 12:00) si presenterà con nubi sparse, con temperature che raggiungeranno un picco di 24°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 16,8 km/h. L’umidità scenderà gradualmente, ma rimarrà comunque sopra il 70%.

Nel pomeriggio (dalle 13:00 alle 17:00), il cielo tornerà a essere completamente coperto, con temperature che varieranno tra 23,9°C e 22,8°C. La velocità del vento sarà più sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 25,1 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 81%.

Infine, la sera (dalle 18:00 alle 23:00) continuerà a presentare un cielo coperto, con temperature stabili intorno ai 22,7°C. La velocità del vento si manterrà alta, con punte di 28,9 km/h. L’umidità raggiungerà il 90%, creando una sensazione di maggiore freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Licata indicano una giornata nuvolosa con temperature miti e venti moderati. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un leggero miglioramento verso il fine settimana. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le previsioni del tempo non indicano schiarite significative nel breve termine.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.1° perc. +21.2° Assenti 9.5 ESE max 9.9 Scirocco 75 % 1017 hPa 4 cielo coperto +20.8° perc. +21° Assenti 11.3 ESE max 13.1 Scirocco 76 % 1017 hPa 7 cielo coperto +21.7° perc. +21.9° Assenti 13.6 ESE max 18.8 Scirocco 74 % 1018 hPa 10 nubi sparse +23.6° perc. +23.8° Assenti 16.5 SE max 20.9 Scirocco 71 % 1018 hPa 13 cielo coperto +23.9° perc. +24.2° Assenti 18.7 SE max 22.8 Scirocco 70 % 1016 hPa 16 cielo coperto +23° perc. +23.4° Assenti 19.5 SE max 23.8 Scirocco 78 % 1015 hPa 19 cielo coperto +22.7° perc. +23.2° Assenti 28.9 SE max 40.9 Scirocco 85 % 1014 hPa 22 cielo coperto +22.9° perc. +23.6° Assenti 11.9 ESE max 16 Scirocco 90 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:33

