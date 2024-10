Meteo Licata, le previsioni per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 30 Ottobre a Licata indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,3°C. La mattina porterà un aumento della copertura nuvolosa, ma le temperature continueranno a rimanere piacevoli, raggiungendo i 22,7°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà nuovamente, mantenendo temperature stabili e una leggera brezza. La sera vedrà un incremento della nuvolosità, con temperature che scenderanno a circa 19,7°C.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, Licata godrà di un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 5%. La temperatura si manterrà attorno ai 19,3°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Le condizioni di umidità saranno moderate, intorno al 72%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo presenterà poche nuvole e nubi sparse, con una copertura che varierà dal 13% al 67%. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 22,3°C entro le 11:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3,5 km/h e i 7,2 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con temperature che toccheranno un massimo di 22,8°C. La brezza sarà più intensa, con raffiche che potranno raggiungere i 15,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 66%, garantendo un clima piacevole e asciutto.

La sera porterà un aumento della nuvolosità, con il cielo che diventerà coperto. Le temperature scenderanno a 19,7°C entro le 23:00, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 91%. La velocità del vento sarà ridotta, mantenendosi intorno ai 2,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Licata nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile incremento delle nuvole e una leggera diminuzione delle temperature. Tuttavia, non si prevedono eventi meteorologici significativi. Gli amanti del bel tempo potranno godere di una giornata piacevole, ideale per attività all’aperto, prima di un possibile cambiamento nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +19° perc. +18.9° Assenti 3.5 N max 3.1 Tramontana 73 % 1022 hPa 5 cielo sereno +18.5° perc. +18.4° Assenti 5 N max 4.5 Tramontana 74 % 1022 hPa 8 nubi sparse +20.4° perc. +20.1° Assenti 2.4 NNO max 3 Maestrale 62 % 1023 hPa 11 poche nuvole +22.3° perc. +22.1° Assenti 7.2 OSO max 7.5 Libeccio 56 % 1022 hPa 14 cielo sereno +22.6° perc. +22.5° Assenti 12.6 SO max 13 Libeccio 59 % 1021 hPa 17 cielo sereno +20.5° perc. +20.6° Assenti 11.9 O max 13.9 Ponente 74 % 1021 hPa 20 nubi sparse +20.1° perc. +20.1° Assenti 3.1 NO max 5.3 Maestrale 75 % 1022 hPa 23 cielo coperto +19.7° perc. +19.7° Assenti 2.5 NNO max 4.1 Maestrale 76 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 17:05

