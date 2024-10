Meteo Licata, le previsioni per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Sabato 26 Ottobre a Licata si prevede una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno al 74%. I venti, provenienti prevalentemente da Est-Sud Est, si presenteranno con intensità da brezza a brezza vivace, raggiungendo punte di 25,9 km/h nel corso della giornata.

Durante la mattina, le temperature continueranno a mantenersi stabili, oscillando tra i 19,4°C e i 21,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà invariata, con un’umidità che tenderà a diminuire, ma che si manterrà comunque sopra il 60%. I venti si faranno sentire con una certa intensità, contribuendo a un effetto di freschezza nonostante le temperature gradevoli.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 21,8°C, mantenendosi comunque sopra i 20°C. La situazione meteorologica non subirà cambiamenti significativi, con il cielo che continuerà a rimanere coperto. L’umidità si stabilizzerà attorno al 68%, mentre i venti continueranno a soffiare con intensità moderata, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa persisterà, e l’umidità si manterrà su livelli elevati, intorno al 69%. I venti, sempre da Est-Sud Est, continueranno a soffiare con intensità moderata, contribuendo a mantenere un clima fresco.

In conclusione, le previsioni del tempo per Licata nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli coperti e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata e i venti moderati potrebbero rendere l’atmosfera piuttosto umida. Gli amanti del clima temperato troveranno sicuramente piacevole la situazione meteorologica di questo fine settimana.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.1° perc. +20° Assenti 12.9 ESE max 15 Scirocco 73 % 1023 hPa 4 cielo coperto +19.5° perc. +19.4° Assenti 11.7 ESE max 13 Scirocco 75 % 1022 hPa 7 cielo coperto +19.9° perc. +19.8° Assenti 15 E max 19.9 Levante 73 % 1023 hPa 10 cielo coperto +21.3° perc. +21.1° Assenti 19.3 SE max 21.2 Scirocco 61 % 1023 hPa 13 cielo coperto +21.7° perc. +21.5° Assenti 18.9 SE max 20.3 Scirocco 60 % 1021 hPa 16 cielo coperto +20.6° perc. +20.6° Assenti 18.5 SE max 21.2 Scirocco 72 % 1021 hPa 19 cielo coperto +20.3° perc. +20.2° Assenti 19.9 ESE max 24.2 Scirocco 69 % 1022 hPa 22 cielo coperto +19.6° perc. +19.4° Assenti 18 ESE max 24.7 Scirocco 68 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 17:10

