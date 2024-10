Meteo Licata, le previsioni per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Licata di Sabato 5 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto. La presenza di venti moderati contribuirà a mantenere l’aria fresca e piacevole.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con un cielo inizialmente coperto, con una temperatura di circa 20,6°C e una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a un miglioramento delle condizioni. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 20,5°C, con un’umidità del 66%.

Nella mattina, si assisterà a un netto miglioramento, con cielo sereno e temperature in aumento. Alle 08:00, la temperatura raggiungerà i 21,7°C, mentre alle 10:00 salirà ulteriormente fino a 23°C. I venti si faranno sentire con intensità crescente, raggiungendo i 25,1 km/h alle 10:00. L’umidità si manterrà attorno al 54%, garantendo una sensazione di benessere.

Il pomeriggio continuerà a regalare cieli sereni e temperature gradevoli, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 22,6°C alle 14:00. I venti, che soffieranno da Ovest-Nord Ovest, si presenteranno freschi, con raffiche che potranno raggiungere i 40,6 km/h. L’umidità rimarrà contenuta, oscillando tra il 55% e il 58%, favorendo una piacevole sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della sera, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con cielo che passerà da sereno a parzialmente nuvoloso. Alle 19:00, la temperatura scenderà a 20,6°C, mentre alle 21:00 si attesterà attorno ai 19,9°C. I venti si attenueranno leggermente, ma rimarranno comunque presenti, con velocità intorno ai 20,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Licata nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una predominanza di cieli sereni. Tuttavia, si prevede un incremento della nuvolosità a partire dalla sera di Sabato, che potrebbe preludere a condizioni più variabili nei giorni successivi. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di questa giornata per godere delle attività all’aperto prima di un possibile cambiamento.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.2° perc. +20.1° Assenti 16.4 ONO max 19.2 Maestrale 68 % 1013 hPa 4 nubi sparse +19.3° perc. +19.2° Assenti 18.1 ONO max 22.1 Maestrale 73 % 1013 hPa 7 cielo sereno +20.5° perc. +20.4° Assenti 17.7 NO max 25.7 Maestrale 66 % 1014 hPa 10 cielo sereno +23° perc. +22.7° Assenti 25.1 ONO max 31.5 Maestrale 54 % 1014 hPa 13 cielo sereno +22.9° perc. +22.7° Assenti 33.5 ONO max 39.1 Maestrale 56 % 1013 hPa 16 cielo sereno +21.6° perc. +21.3° Assenti 32.9 ONO max 38.7 Maestrale 58 % 1013 hPa 19 cielo coperto +20.6° perc. +20.2° Assenti 28.7 ONO max 34.9 Maestrale 56 % 1014 hPa 22 nubi sparse +19.8° perc. +19.4° Assenti 18.9 NO max 25 Maestrale 60 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:37

