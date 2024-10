Meteo Limbiate, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Limbiate per Lunedì 14 Ottobre si presenteranno caratterizzate da una predominanza di nuvolosità, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La previsione del tempo indica un inizio di giornata con nubi sparse, che si trasformeranno in un cielo coperto durante la mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde.

Nella notte, si registreranno nubi sparse con temperature attorno ai 14,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 36%, e il vento soffierà a una velocità di circa 3,9 km/h da Nord-Nord Est. L’umidità si attesterà attorno all’86%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 16°C entro le 11:00. La brezza leggera accompagnerà le ore della mattina, con venti provenienti principalmente da Sud. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 74%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1020 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a mostrare un cielo coperto, con temperature che toccheranno un massimo di 17,8°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno all’89%, e il vento si farà sentire con una leggera intensità, raggiungendo i 5,1 km/h. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi al 71%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà leggermente, passando a nubi sparse. Le temperature scenderanno a circa 14,9°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, e l’umidità si manterrà attorno all’88%. La pressione atmosferica continuerà a stabilizzarsi, mantenendosi sui 1020 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Limbiate indicano un Lunedì caratterizzato da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature miti e una leggera brezza. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con possibili schiarite e un aumento delle temperature, rendendo le giornate più piacevoli. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Limbiate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.2° perc. +13.9° Assenti 3.9 NNE max 4.1 Grecale 86 % 1020 hPa 3 nubi sparse +13.6° perc. +13.2° Assenti 3.3 NE max 3.6 Grecale 85 % 1019 hPa 6 nubi sparse +13.6° perc. +13.2° Assenti 4.4 ENE max 6.1 Grecale 83 % 1019 hPa 9 cielo coperto +15° perc. +14.6° Assenti 1.6 ENE max 3.1 Grecale 77 % 1021 hPa 12 cielo coperto +16.6° perc. +16.2° Assenti 3.1 SSO max 3.2 Libeccio 74 % 1020 hPa 15 cielo coperto +17.7° perc. +17.4° Assenti 4.8 SO max 5.6 Libeccio 72 % 1018 hPa 18 nubi sparse +15.5° perc. +15.4° Assenti 2.2 SO max 4.8 Libeccio 85 % 1019 hPa 21 nubi sparse +14.7° perc. +14.5° Assenti 1.8 NNO max 2.8 Maestrale 89 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 18:34

