Meteo Livorno, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

Martedì 8 Ottobre a Livorno si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Le previsioni meteo indicano un cielo coperto e piogge diffuse, con temperature che si manterranno su valori relativamente miti. La presenza di venti sostenuti contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto fresca, specialmente durante le ore più calde della giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà totale e le raffiche di vento potranno raggiungere i 34,1 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non si escludono brevi piovaschi. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1012 hPa.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge leggere che si intensificheranno nel corso delle ore. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 19°C. Il vento continuerà a soffiare da est-sud-est con velocità di circa 24 km/h, portando con sé raffiche fino a 49 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno all’86%, e la pressione atmosferica scenderà a 1010 hPa.

Il pomeriggio sarà caratterizzato da piogge moderate, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. Le precipitazioni saranno più consistenti, con accumuli che potranno superare i 3 mm. Il vento si presenterà fresco, con velocità che varieranno tra i 26 e i 35 km/h. L’umidità continuerà a mantenersi alta, mentre la pressione atmosferica scenderà ulteriormente, attestandosi sui 1006 hPa.

Con l’arrivo della sera, le piogge tenderanno a diminuire, ma non si escludono ancora brevi rovesci. Le temperature si manterranno sui 19°C, con un vento che si farà più leggero, attorno ai 16 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà presente, con accumuli che potranno raggiungere i 0,69 mm. L’umidità si attesterà attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1007 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Livorno indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un graduale allontanamento delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle eventuali variazioni, poiché il clima autunnale può riservare sorprese. La giornata di Martedì 8 Ottobre si presenterà quindi come un’opportunità per rimanere al coperto e godere di attività indoor, mentre si attende un ritorno a condizioni più stabili nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Livorno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.1° perc. +18.3° prob. 1 % 17.2 E max 27.3 Levante 86 % 1014 hPa 4 cielo coperto +18° perc. +18.1° prob. 14 % 20.2 ESE max 34.1 Scirocco 87 % 1012 hPa 7 pioggia leggera +19° perc. +19.2° 0.87 mm 24.2 SE max 43.2 Scirocco 86 % 1010 hPa 10 pioggia moderata +19.8° perc. +20.2° 1.28 mm 41.4 SSE max 62.3 Scirocco 90 % 1008 hPa 13 pioggia moderata +20° perc. +20.5° 3.33 mm 28.2 S max 35.7 Ostro 93 % 1006 hPa 16 forte pioggia +18.6° perc. +18.9° 5.61 mm 30.9 O max 47.6 Ponente 91 % 1006 hPa 19 pioggia leggera +19.5° perc. +19.6° 0.69 mm 17.2 OSO max 32.7 Libeccio 81 % 1006 hPa 22 pioggia leggera +18.5° perc. +18.7° 0.66 mm 17.1 SSE max 24.4 Scirocco 85 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:42

