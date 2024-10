Meteo Livorno, le previsioni per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Livorno per Mercoledì 23 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un’ampia copertura nuvolosa e da piogge diffuse durante tutta la giornata. Le previsioni del tempo indicano che le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando tra 17,5°C e 20,4°C. La presenza costante di pioggia leggera, con accumuli totali che potrebbero raggiungere i 6mm, influenzerà le attività all’aperto, rendendo consigliabile l’uso di ombrelli e impermeabili.

Nella notte, a partire da mezzanotte, Livorno sarà interessata da piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,4°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e il vento soffierà da est a una velocità di circa 8,8 km/h. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con un’intensità che varierà da leggera a moderata.

Durante la mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. La pioggia leggera persisterà, con temperature che raggiungeranno i 20,4°C intorno alle 11:00. Anche in questo frangente, il vento si manterrà su valori simili, con raffiche che potranno toccare i 12,3 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’82%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo continuano a segnalare piogge leggere, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19,5°C. Il vento, proveniente sempre da est, si presenterà con intensità moderata, rendendo il clima umido e fresco. Le precipitazioni, sebbene leggere, si accumuleranno ulteriormente, portando a un totale giornaliero significativo.

La sera non porterà miglioramenti, con piogge che continueranno a cadere fino a tarda notte. Le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, mantenendo un clima fresco e umido. Anche in questo caso, il vento si manterrà costante, contribuendo a un’atmosfera di pioggia persistente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Livorno nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Giovedì, quando le piogge dovrebbero diminuire e le temperature inizieranno a risalire. Tuttavia, per Mercoledì 23 Ottobre, è consigliabile prepararsi a una giornata di pioggia e umidità, con temperature miti ma un clima complessivamente fresco.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Livorno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +17.9° perc. +18.1° 1.04 mm 8.9 ENE max 10.5 Grecale 89 % 1027 hPa 4 pioggia leggera +17.6° perc. +17.8° 0.61 mm 10.1 ENE max 11.4 Grecale 90 % 1027 hPa 7 pioggia leggera +17.8° perc. +18° 0.45 mm 9.4 ENE max 12.1 Grecale 89 % 1028 hPa 10 pioggia leggera +20.1° perc. +20.2° 0.15 mm 9 E max 12.3 Levante 78 % 1028 hPa 13 pioggia leggera +20.2° perc. +20.3° 0.96 mm 7.9 SE max 10 Scirocco 79 % 1027 hPa 16 pioggia leggera +19° perc. +19.2° 0.27 mm 9 ESE max 11.2 Scirocco 85 % 1027 hPa 19 pioggia leggera +18.3° perc. +18.5° 0.17 mm 9.7 ENE max 12.2 Grecale 88 % 1027 hPa 22 pioggia leggera +18° perc. +18.2° 0.29 mm 6.7 E max 8.2 Levante 90 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:46 e tramonta alle ore 18:18

