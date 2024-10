Meteo Livorno, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Sabato 12 Ottobre a Livorno si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa significativa durante tutto il giorno, con possibilità di piogge leggere nelle prime ore della notte. Le temperature oscilleranno tra i 16,5°C e i 19,5°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 13,9 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, intorno al 67%.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura di circa 17,9°C. Le nubi sparse si alterneranno a momenti di pioggia leggera, che si registreranno intorno alle 03:00. La temperatura percepita scenderà leggermente, ma rimarrà comunque sopra i 17°C. La velocità del vento sarà contenuta, con direzione prevalentemente da ovest.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere nuvoloso, con temperature che si alzeranno gradualmente fino a raggiungere i 19,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con una percentuale che toccherà il 92%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, e il vento si presenterà come una leggera brezza proveniente da sud-ovest.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo non mostrano significative variazioni: il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni significative, ma l’umidità continuerà a mantenersi alta, intorno al 64%. La velocità del vento potrebbe aumentare leggermente, ma rimarrà comunque sotto i 13 km/h.

La sera porterà con sé un cielo ancora più coperto, con una temperatura che si attesterà sui 18°C. Le condizioni di umidità rimarranno stabili, e il vento si presenterà come una leggera brezza. Non si prevedono piogge, ma la sensazione di umidità potrebbe rendere l’aria più fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Livorno indicano una giornata nuvolosa e mite, con temperature gradevoli e un vento moderato. Nei giorni successivi, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni atmosferiche, con possibilità di schiarite e un aumento delle temperature. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, quindi è consigliabile prepararsi a un clima piuttosto umido anche nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Livorno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.7° perc. +17.5° Assenti 4.8 ONO max 11.4 Maestrale 77 % 1016 hPa 4 nubi sparse +16.9° perc. +16.7° Assenti 3.4 E max 6.7 Levante 79 % 1016 hPa 7 nubi sparse +17° perc. +16.8° prob. 11 % 2.7 SE max 7.6 Scirocco 78 % 1018 hPa 10 cielo coperto +18.7° perc. +18.5° Assenti 4.9 SSO max 9.9 Libeccio 72 % 1018 hPa 13 cielo coperto +19.5° perc. +19.1° Assenti 11.4 OSO max 12.4 Libeccio 64 % 1018 hPa 16 cielo coperto +18.6° perc. +18.2° Assenti 8 OSO max 9.9 Libeccio 66 % 1017 hPa 19 cielo coperto +18.1° perc. +17.7° Assenti 8.1 SO max 10.9 Libeccio 67 % 1019 hPa 22 cielo coperto +18.1° perc. +17.7° Assenti 4 OSO max 7.2 Libeccio 68 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.