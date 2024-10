Meteo Livorno, le previsioni per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Livorno indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse che si protrarranno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 16,7°C e i 19,2°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 90%. I venti, prevalentemente provenienti da est, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo raffiche fino a 34 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa totale al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 17,3°C, con una leggera diminuzione verso le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà di circa 10,7 km/h, con direzione est. Le precipitazioni, seppur leggere, continueranno a manifestarsi, con un accumulo di circa 0,47 mm.

Nella mattina, la situazione non subirà significative variazioni. La pioggia leggera persisterà, con temperature che si attesteranno attorno ai 17,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e i venti continueranno a soffiare da est con intensità moderata. Le precipitazioni si aggireranno intorno ai 0,73 mm. A partire dalle 10:00, si registrerà un leggero aumento della temperatura, che raggiungerà i 19,2°C.

Il pomeriggio porterà un incremento dell’intensità delle piogge, passando a pioggia moderata. Le temperature si manterranno attorno ai 18°C, con punte massime di 18,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni potrebbero accumularsi fino a 1,29 mm. I venti, sempre da est-sud-est, si faranno più intensi, con raffiche che raggiungeranno i 22 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo continueranno a essere instabili. La pioggia leggera tornerà a manifestarsi, con temperature che si attesteranno intorno ai 18,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale e le precipitazioni si aggireranno attorno ai 0,79 mm. I venti si presenteranno tesi, con raffiche fino a 34 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Livorno nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di piogge, si attende un graduale ritorno al sereno, con temperature che si stabilizzeranno su valori più freschi. Pertanto, si consiglia di prepararsi a una giornata di pioggia e di adottare le necessarie precauzioni per affrontare al meglio le condizioni meteorologiche avverse.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Livorno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +17.3° perc. +17.4° 0.19 mm 11.5 E max 13.7 Levante 89 % 1023 hPa 4 pioggia leggera +16.7° perc. +16.8° 1 mm 12.4 E max 15.9 Levante 91 % 1022 hPa 7 pioggia leggera +17.3° perc. +17.4° 0.49 mm 13 E max 17.3 Levante 89 % 1022 hPa 10 pioggia leggera +19.2° perc. +19.3° 0.94 mm 14.3 E max 23.4 Levante 84 % 1022 hPa 13 pioggia leggera +18.6° perc. +18.8° 0.44 mm 12.9 ESE max 20.1 Scirocco 88 % 1021 hPa 16 pioggia moderata +18° perc. +18.3° 1.29 mm 11.1 ESE max 19.6 Scirocco 93 % 1020 hPa 19 pioggia leggera +17.9° perc. +18.2° 0.79 mm 14.6 E max 23.5 Levante 92 % 1020 hPa 22 pioggia leggera +18.6° perc. +18.9° 0.82 mm 19.9 SE max 34 Scirocco 90 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 17:15

