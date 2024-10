Meteo Lodi, le previsioni per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lodi indicano un Lunedì 21 Ottobre caratterizzato da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà variabile, con un aumento della densità delle nubi nel pomeriggio e in serata. Le temperature oscilleranno tra i 14,1°C e i 18,7°C, mentre la velocità del vento si presenterà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità rimarrà elevata, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, Lodi si troverà sotto un cielo con nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 14,1°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 44%, mentre la velocità del vento sarà leggera, proveniente da est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 93%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Nella mattina, il clima continuerà a essere caratterizzato da nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 17,1°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa aumenterà fino a un 69%, ma non si prevedono precipitazioni. La brezza leggera proveniente da est contribuirà a mantenere l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo coperto. Le temperature raggiungeranno il picco di 18,7°C intorno alle 14:00. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 10 km/h. Non si prevedono piogge, ma l’umidità si manterrà attorno al 76%, rendendo l’aria piuttosto umida.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con un cielo quasi completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 16,5°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da est, mentre l’umidità salirà fino a 87%, accentuando la sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lodi nei prossimi giorni indicano un clima simile, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa persistente. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe farsi vedere solo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Lodi

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.8° perc. +14.7° Assenti 5.6 ENE max 5.7 Grecale 92 % 1028 hPa 3 nubi sparse +14.1° perc. +14° Assenti 4.8 E max 4.9 Levante 93 % 1027 hPa 6 nubi sparse +13.8° perc. +13.6° Assenti 6.9 NE max 7 Grecale 93 % 1028 hPa 9 nubi sparse +16.4° perc. +16.4° Assenti 4.9 E max 8.2 Levante 86 % 1029 hPa 12 nubi sparse +17.9° perc. +17.8° Assenti 4.4 ESE max 6.6 Scirocco 79 % 1028 hPa 15 nubi sparse +18.4° perc. +18.4° Assenti 5.6 ESE max 10 Scirocco 80 % 1027 hPa 18 nubi sparse +16.7° perc. +16.6° Assenti 5.1 ENE max 5.2 Grecale 85 % 1028 hPa 21 cielo coperto +16.5° perc. +16.5° Assenti 4.5 ENE max 4.6 Grecale 86 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:50 e tramonta alle ore 18:21

