Meteo Lodi, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

Le previsioni meteo per Lodi di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno temperature attorno ai 12°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, con valori che raggiungeranno i 17,8°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà costante, con una percentuale che si attesterà attorno al 100% per gran parte della giornata.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo sereno, ma già dalle prime ore del mattino si passerà a condizioni di cielo coperto. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 11,4°C e i 12,7°C. La mattina proseguirà con un cielo completamente coperto, e le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 17,2°C alle 11:00. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 8 km/h, provenienti principalmente da est.

Nel pomeriggio, la situazione meteo non subirà significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 18°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori che non supereranno l’8%. Anche in questo frangente, il vento si presenterà debole, con intensità che varierà tra 1,1 km/h e 4,1 km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, e le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno all’83-85%. Le raffiche di vento continueranno a essere leggere, senza particolari variazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lodi nei prossimi giorni non mostrano segnali di cambiamento significativo. Si prevede che la nuvolosità persista anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti del sole dovranno attendere un miglioramento delle condizioni meteo, che potrebbe verificarsi solo nei giorni a seguire.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Lodi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12.2° perc. +11.8° Assenti 6.8 ENE max 7 Grecale 88 % 1017 hPa 3 cielo coperto +11.6° perc. +11.1° Assenti 6.9 ENE max 6.9 Grecale 88 % 1018 hPa 6 cielo coperto +11.5° perc. +11° Assenti 4.1 NE max 4.2 Grecale 88 % 1019 hPa 9 cielo coperto +15.2° perc. +14.8° Assenti 2.6 ENE max 4.5 Grecale 75 % 1019 hPa 12 cielo coperto +17.8° perc. +17.3° Assenti 1.2 ENE max 2.9 Grecale 65 % 1019 hPa 15 nubi sparse +17.9° perc. +17.5° prob. 8 % 1.1 SSO max 2.3 Libeccio 67 % 1017 hPa 18 cielo coperto +14.5° perc. +14.2° prob. 1 % 8.6 O max 10.8 Ponente 83 % 1018 hPa 21 cielo coperto +14.4° perc. +14° Assenti 5.5 ONO max 5.6 Maestrale 83 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:36

