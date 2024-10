Meteo Lucca, le previsioni per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Lucca indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, ma con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa nelle ore successive. Le temperature notturne oscilleranno intorno ai 14,7°C e 15,9°C, con una leggera brezza proveniente da nord-nord est.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con nubi sparse che lasceranno spazio a momenti di sole. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 21,4°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 32,9 km/h. L’umidità, inizialmente alta, tenderà a diminuire, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19,7°C. La brezza tesa continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e piacevole. Non si prevedono precipitazioni, e la probabilità di pioggia rimarrà molto bassa, attestandosi intorno al 3%. La pressione atmosferica aumenterà, raggiungendo valori di 1022 hPa.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 15,4°C. Le condizioni di stabilità atmosferica si manterranno, con un’umidità che si attesterà intorno all’85%. Il vento continuerà a essere leggero, rendendo la serata particolarmente gradevole per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lucca indicano una giornata di Domenica all’insegna del bel tempo, con temperature miti e condizioni favorevoli per trascorrere del tempo all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile incremento delle temperature e un cielo sereno. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto potranno approfittare di questa situazione meteorologica favorevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Lucca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.8° perc. +14.7° prob. 23 % 6 N max 7.6 Tramontana 91 % 1018 hPa 4 cielo coperto +15.4° perc. +15.4° prob. 23 % 7.2 NNE max 9.2 Grecale 92 % 1018 hPa 7 cielo coperto +16.6° perc. +16.6° prob. 19 % 8.9 NNE max 15.7 Grecale 90 % 1020 hPa 10 nubi sparse +20.6° perc. +20.8° prob. 19 % 15.6 NNE max 31.2 Grecale 77 % 1021 hPa 13 poche nuvole +21.2° perc. +21.3° prob. 4 % 16.6 NE max 31.4 Grecale 74 % 1021 hPa 16 poche nuvole +18.1° perc. +18.2° prob. 3 % 9.4 NE max 14 Grecale 85 % 1023 hPa 19 cielo sereno +16° perc. +15.8° Assenti 8.8 NNE max 10.4 Grecale 85 % 1025 hPa 22 cielo sereno +15.4° perc. +15.2° Assenti 7.3 NNE max 8.5 Grecale 85 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 18:21

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.