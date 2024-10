Meteo Lucca, le previsioni per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lucca di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio di giornata piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra i 16,2°C e i 21,7°C, mentre la copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata.

Nella notte, a partire da mezzanotte, Lucca sarà interessata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 16,9°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 97%. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 4,9 km/h, proveniente da Est. Questa situazione si protrarrà fino alle prime ore del mattino, con lievi variazioni nella temperatura e nella velocità del vento.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo non cambieranno significativamente. Il cielo rimarrà coperto e la temperatura salirà lentamente, raggiungendo i 21,7°C entro mezzogiorno. La probabilità di precipitazioni si ridurrà, ma non sarà completamente assente, con una leggera possibilità di pioggia fino alle 11:00. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 74%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Sebbene il cielo rimanga prevalentemente coperto, le previsioni del tempo indicano un passaggio a nubi sparse, con la temperatura che si stabilizzerà intorno ai 20,9°C. La probabilità di pioggia sarà bassa, e il vento si manterrà leggero, rendendo l’atmosfera più gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento della temperatura, che scenderà fino a 17,1°C. Il cielo continuerà a rimanere coperto, ma senza precipitazioni significative. La velocità del vento rimarrà contenuta, contribuendo a un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Lucca di Sabato 26 Ottobre suggeriscono una giornata che inizierà con pioggia leggera, ma che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno quindi aspettarsi un inizio di settimana più soleggiato e piacevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Lucca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16.7° perc. +17° 0.39 mm 5 E max 6.1 Levante 97 % 1022 hPa 4 pioggia leggera +16.4° perc. +16.6° 0.13 mm 7.5 E max 8.4 Levante 96 % 1022 hPa 7 cielo coperto +17.1° perc. +17.4° prob. 14 % 7.2 E max 9.5 Levante 94 % 1022 hPa 10 cielo coperto +20.7° perc. +20.9° prob. 14 % 7.3 E max 10.4 Levante 79 % 1022 hPa 13 pioggia leggera +21.4° perc. +21.6° 0.1 mm 6.9 E max 10.2 Levante 76 % 1021 hPa 16 nubi sparse +19° perc. +19.2° prob. 14 % 4.8 NE max 4.9 Grecale 88 % 1020 hPa 19 cielo coperto +17.5° perc. +17.7° prob. 10 % 5.1 ENE max 5 Grecale 90 % 1022 hPa 22 cielo coperto +17° perc. +17.1° prob. 23 % 5.2 ENE max 5 Grecale 92 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 17:12

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.