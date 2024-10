Meteo Lucera, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Lucera indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che scenderanno fino a +17,5°C. La mattina porterà pioggia leggera, mentre nel pomeriggio il cielo rimarrà coperto, senza precipitazioni significative. La sera continuerà a presentare un cielo nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai +20°C.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Lucera avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di +19,1°C. La copertura nuvolosa sarà dell’84%, con una leggera brezza proveniente da sud-sud ovest. Le temperature percepite si manterranno attorno ai +18,8°C. Con l’avanzare delle ore, le condizioni meteo si stabilizzeranno, e alle 01:00 e 02:00 si osserveranno poche nuvole, con temperature che scenderanno gradualmente.

La mattina inizierà con pioggia leggera a partire dalle 07:00, con temperature che raggiungeranno i +19,7°C. La pioggia continuerà fino alle 09:00, quando il cielo sarà coperto e la temperatura salirà a +21,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% fino a metà giornata, con una leggera diminuzione dell’umidità.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, raggiungendo un massimo di +26°C alle 14:00. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 93-96%. La velocità del vento varierà tra i 21,8 km/h e i 25,1 km/h, proveniente principalmente da sud-ovest.

La sera porterà temperature in calo, con valori che si attesteranno intorno ai +20°C. Il cielo rimarrà coperto, con umidità che aumenterà fino al 72% entro la 23:00. Non si prevedono precipitazioni significative durante questa fase della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lucera nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata nuvolosa e piovosa, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Domani e dopodomani si assisterà a un aumento delle temperature e a una diminuzione della copertura nuvolosa, rendendo il clima più piacevole per le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Lucera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +18.4° perc. +18.1° Assenti 9.1 S max 24.2 Ostro 71 % 1008 hPa 4 poche nuvole +17.8° perc. +17.6° Assenti 10 S max 29 Ostro 75 % 1007 hPa 7 pioggia leggera +19.7° perc. +19.6° 0.12 mm 12.4 SSO max 35.3 Libeccio 68 % 1007 hPa 10 cielo coperto +21.9° perc. +21.6° Assenti 19.6 SSO max 37.3 Libeccio 57 % 1007 hPa 13 cielo coperto +25.4° perc. +25.2° Assenti 23.9 SO max 37.8 Libeccio 45 % 1006 hPa 16 cielo coperto +23.3° perc. +23.2° Assenti 18.6 SO max 35.7 Libeccio 55 % 1005 hPa 19 cielo coperto +21.5° perc. +21.3° Assenti 12.8 SSO max 30.1 Libeccio 61 % 1006 hPa 22 cielo coperto +20.3° perc. +20.2° prob. 3 % 12.3 SO max 33.6 Libeccio 70 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:20

