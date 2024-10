Meteo Lucera, le previsioni per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Lucera si presenterà con condizioni di meteo prevalentemente sereno, caratterizzato da temperature miti e una leggera brezza. Le previsioni del tempo indicano un clima ideale per attività all’aperto, con una buona visibilità e assenza di precipitazioni. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, rendendo la giornata particolarmente piacevole.

Durante la notte, il cielo si manterrà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 13,7°C, a causa di una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest, con velocità di circa 8 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno all’86%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

Nella mattina, il sole continuerà a splendere, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 20,8°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita sarà di circa 20,3°C. I venti si presenteranno moderati, con velocità che varieranno tra i 8 e i 17 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 53% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le condizioni di meteo rimarranno stabili, con temperature che si manterranno tra i 18°C e i 20°C. Anche in questo intervallo, il cielo sarà sereno e non si registreranno precipitazioni. I venti continueranno a soffiare da Nord – Nord Ovest, con intensità che potrà raggiungere i 21 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, portandosi attorno al 64%.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 14°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di meteo favorevoli si protrarranno fino a notte. La brezza si farà più leggera, con velocità intorno ai 9 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno all’87%, mantenendo un clima fresco e gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Lucera indicano una giornata di Mercoledì 30 Ottobre caratterizzata da un clima sereno e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili lievi variazioni di temperatura e umidità. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Lucera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.4° perc. +14.2° Assenti 8.1 ONO max 11.6 Maestrale 86 % 1023 hPa 5 cielo sereno +14° perc. +13.7° Assenti 8.5 ONO max 12 Maestrale 88 % 1023 hPa 8 cielo sereno +17.5° perc. +17.2° Assenti 12.1 NNO max 19.5 Maestrale 72 % 1024 hPa 11 cielo sereno +20.5° perc. +20° Assenti 16.5 NNO max 19.2 Maestrale 55 % 1023 hPa 14 cielo sereno +19.9° perc. +19.5° Assenti 18.1 NNO max 20.8 Maestrale 58 % 1022 hPa 17 cielo sereno +16.1° perc. +16° Assenti 10.9 NNO max 20.7 Maestrale 83 % 1023 hPa 20 cielo sereno +15.1° perc. +14.9° Assenti 9.6 ONO max 15.8 Maestrale 87 % 1023 hPa 23 cielo sereno +14.5° perc. +14.3° Assenti 9.3 ONO max 15.2 Maestrale 87 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 16:52

