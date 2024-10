Meteo Lucera, le previsioni per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Venerdì 1 Novembre a Lucera si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente fresco e nuvoloso. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un clima più variabile. Le temperature massime raggiungeranno i 21°C intorno a mezzogiorno, mentre nel pomeriggio si registreranno valori più freschi, con picchi di 19°C.

Nel dettaglio, la notte si svolgerà con cielo sereno e temperature che varieranno da 14°C a 13°C. La brezza leggera accompagnerà le ore notturne, con una velocità del vento che si manterrà attorno ai 8 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 76%, creando un’atmosfera fresca e gradevole.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole, e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, con nubi sparse che si faranno più evidenti. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, con direzione prevalentemente da Ovest. L’umidità scenderà, portandosi attorno al 43%.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a rimanere variabile, con nubi sparse che copriranno il cielo. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19°C, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 66%. Il vento si presenterà leggero, con raffiche che non supereranno i 15 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il trend asciutto della giornata.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà progressivamente più coperto. Le temperature scenderanno fino a 14°C, e l’umidità si attesterà attorno al 66%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Lucera indicano una giornata di Venerdì 1 Novembre caratterizzata da un clima fresco e variabile, con temperature che si muoveranno tra i 13°C e i 21°C. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della nuvolosità e temperature che tenderanno a stabilizzarsi. Gli amanti del clima fresco troveranno sicuramente soddisfazione in queste previsioni del tempo, mentre chi cerca il sole potrebbe dover attendere un miglioramento nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Lucera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.6° perc. +12.9° Assenti 7.2 ONO max 9.5 Maestrale 74 % 1024 hPa 5 cielo sereno +13° perc. +12.3° Assenti 7.5 O max 8.7 Ponente 73 % 1024 hPa 8 poche nuvole +17° perc. +16.3° Assenti 9.3 NO max 13.1 Maestrale 59 % 1025 hPa 11 poche nuvole +20.6° perc. +19.8° Assenti 11.5 NNO max 12.7 Maestrale 43 % 1024 hPa 14 nubi sparse +20.6° perc. +19.8° Assenti 13.6 N max 14.2 Tramontana 42 % 1023 hPa 17 nubi sparse +15.8° perc. +15.1° Assenti 7.5 NNO max 11 Maestrale 66 % 1023 hPa 20 nubi sparse +14.8° perc. +14.1° Assenti 6.1 ONO max 7.5 Maestrale 67 % 1023 hPa 23 cielo coperto +14.5° perc. +13.7° Assenti 6.1 ONO max 7.8 Maestrale 65 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 16:50

