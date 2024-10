Meteo Lugo, le previsioni per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Sabato 5 Ottobre a Lugo si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,7°C. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa inizierà a diradarsi, dando spazio a momenti di sole nel corso della mattina e del pomeriggio. Le temperature raggiungeranno un massimo di circa 16,7°C intorno a mezzogiorno, mentre nel pomeriggio si stabilizzeranno attorno ai 14,3°C. La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 11,6°C.

Durante la notte, il cielo rimarrà coperto con una temperatura di 12,7°C e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno all’84%, e non si prevedono precipitazioni. La situazione rimarrà simile fino alle prime ore del mattino, quando la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 12°C.

Nella mattina, il cielo inizierà a mostrare nubi sparse, con una temperatura che salirà fino a 16,7°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento si manterrà moderata, intorno ai 10 km/h, e l’umidità comincerà a diminuire, raggiungendo il 60%. Le probabilità di pioggia rimarranno molto basse, attestandosi attorno al 3%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a schiarirsi, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14,3°C. La brezza leggera proveniente da Nord Est contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole. L’umidità si manterrà attorno al 71%, mentre le condizioni di sereno inizieranno a farsi più evidenti.

La sera si presenterà con un cielo completamente sereno, con temperature che scenderanno fino a 11,6°C. La brezza leggera continuerà a spirare, rendendo la serata fresca ma gradevole. L’umidità rimarrà attorno all’82%, senza alcuna previsione di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Lugo indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, con un passaggio da un cielo coperto a uno sereno. I prossimi giorni potrebbero mantenere questa tendenza, con temperature che si stabilizzeranno su valori autunnali, rendendo piacevoli le attività all’aperto. Si consiglia di approfittare della giornata di Sabato per godere del sole e delle temperature miti, prima che l’autunno si faccia sentire con maggiore intensità nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Lugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.7° perc. +12.2° prob. 17 % 8.2 NNO max 15.2 Maestrale 84 % 1013 hPa 3 cielo coperto +12.3° perc. +11.8° prob. 25 % 7 NO max 11.6 Maestrale 86 % 1013 hPa 6 cielo coperto +11.8° perc. +11.3° prob. 29 % 8.1 NO max 13 Maestrale 86 % 1014 hPa 9 cielo coperto +14.3° perc. +13.7° prob. 29 % 8.2 NNO max 11 Maestrale 73 % 1015 hPa 12 nubi sparse +16.7° perc. +16° prob. 28 % 11 NNE max 12.2 Grecale 60 % 1014 hPa 15 nubi sparse +16.4° perc. +15.7° prob. 3 % 8.5 NE max 9.3 Grecale 61 % 1013 hPa 18 nubi sparse +13.4° perc. +12.7° Assenti 5.3 NE max 8 Grecale 75 % 1014 hPa 21 cielo sereno +12.2° perc. +11.6° Assenti 1.2 NNE max 5.9 Grecale 80 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:40

