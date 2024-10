Meteo Lugo, le previsioni per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Lugo indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge leggere che si protrarranno durante la notte e un cielo prevalentemente coperto nel corso della mattina e del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori freschi, con massime che non supereranno i 14,9°C. La presenza di vento moderato contribuirà a rendere la percezione termica più fredda, con raffiche che raggiungeranno i 56,4 km/h.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,1°C, con una temperatura percepita di 11,7°C. La velocità del vento sarà di circa 35,5 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 56,4 km/h. L’umidità sarà elevata, attorno al 91%, e la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1003 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da 12,1°C a 14,9°C. La velocità del vento si ridurrà leggermente, oscillando tra 8 km/h e 12,6 km/h. L’umidità continuerà a mantenersi alta, attorno al 75-90%, mentre la pressione atmosferica salirà fino a 1009 hPa. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nuvoloso con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 14°C. La velocità del vento sarà moderata, con valori che si attesteranno tra 9,9 km/h e 12,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’81-83%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1010 hPa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12,4°C. Il cielo rimarrà coperto e le condizioni di vento si manterranno leggere, con velocità che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’86-87%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1012 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lugo nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, per Venerdì 4 Ottobre, si consiglia di prepararsi a una giornata fresca e umida, con la possibilità di piogge leggere e un cielo prevalentemente coperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Lugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +12.1° perc. +11.7° 0.82 mm 35.5 NNO max 56.4 Maestrale 91 % 1003 hPa 3 pioggia leggera +11.8° perc. +11.4° 0.22 mm 20.5 NO max 37.1 Maestrale 88 % 1005 hPa 6 cielo coperto +12.1° perc. +11.7° prob. 89 % 8 NNO max 17.9 Maestrale 91 % 1007 hPa 9 cielo coperto +13.5° perc. +13° prob. 30 % 9.3 NO max 11.6 Maestrale 82 % 1009 hPa 12 cielo coperto +14.9° perc. +14.4° prob. 27 % 12.6 NNO max 13 Maestrale 75 % 1009 hPa 15 cielo coperto +14.4° perc. +14° prob. 18 % 12.6 NNO max 15.3 Maestrale 78 % 1009 hPa 18 cielo coperto +13° perc. +12.6° prob. 20 % 8 NNO max 13.5 Maestrale 86 % 1011 hPa 21 cielo coperto +12.7° perc. +12.2° prob. 20 % 8.4 NO max 13.4 Maestrale 87 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:42

