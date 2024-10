Meteo Macerata, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 22 Ottobre a Macerata indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura massima raggiungerà i 20,1°C intorno a mezzogiorno, mentre la minima si attesterà sui 14,8°C nelle prime ore della notte. La copertura nuvolosa sarà significativa, con un cielo coperto per gran parte della giornata, specialmente nel pomeriggio e nella sera. Le condizioni di vento saranno generalmente deboli, con velocità che non supereranno i 8 km/h.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà intorno al 52%, con un’umidità elevata che si manterrà sopra il 94%. Le condizioni di vento saranno leggere, provenienti principalmente da ovest.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, passando da nubi sparse a un cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 17,7°C entro le 8:00 e i 20,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa diminuirà, portandosi al 39% entro le 12:00. Anche la velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque contenuta.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa che arriverà al 100%. Le temperature inizieranno a scendere, passando da 19,7°C a 17°C entro le 17:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’87%. Le condizioni di vento rimarranno deboli, con una leggera brezza.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15°C. L’umidità rimarrà alta, intorno al 91%, e la copertura nuvolosa continuerà a mantenersi sopra il 90%. Le condizioni di vento saranno molto leggere, con velocità che non supereranno i 2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Macerata indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo che continuerà a presentarsi prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’aria un po’ pesante. Gli amanti del sole potrebbero dover attendere qualche giorno per godere di cieli sereni e temperature più calde.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Macerata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.2° perc. +15.3° Assenti 1.4 NNE max 1.9 Grecale 96 % 1028 hPa 3 nubi sparse +14.9° perc. +15° Assenti 2.2 O max 2.4 Ponente 95 % 1027 hPa 6 nubi sparse +15° perc. +15° Assenti 3 O max 3 Ponente 93 % 1027 hPa 9 cielo sereno +18.9° perc. +18.8° Assenti 3.5 NE max 3.1 Grecale 78 % 1028 hPa 12 nubi sparse +20.1° perc. +20.1° Assenti 6.2 NE max 3.6 Grecale 72 % 1027 hPa 15 cielo coperto +18.3° perc. +18.4° prob. 20 % 6.5 ENE max 8.6 Grecale 82 % 1027 hPa 18 cielo coperto +16.7° perc. +16.8° prob. 12 % 2.9 E max 3 Levante 88 % 1028 hPa 21 cielo coperto +15.7° perc. +15.7° prob. 5 % 0.2 NNE max 0.6 Grecale 91 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:07

