Meteo Maddaloni, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

Le previsioni meteo per Maddaloni di Lunedì 14 Ottobre evidenziano un inizio di settimana caratterizzato da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti durante la giornata. La copertura nuvolosa varierà nel corso delle ore, alternando momenti di cielo sereno a fasi di nubi sparse. Le temperature percepite si attesteranno tra i 17,2°C e i 24,8°C, mentre la velocità del vento si manterrà su valori moderati.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che scenderà fino a 17,2°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 91%, e l’umidità si attesterà attorno al 73%. La brezza leggera proveniente da Nord Est accompagnerà la notte, con una velocità del vento di circa 3,7 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo si schiarirà, portando a momenti di cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 24,1°C entro le ore centrali della mattina. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente, attestandosi attorno al 3%. L’umidità si ridurrà ulteriormente, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 24,8°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,7 km/h, mantenendo comunque una sensazione di brezza leggera. La copertura nuvolosa varierà tra il 41% e il 56%, senza alcuna previsione di precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo torneranno a deteriorarsi, con un aumento della copertura nuvolosa fino al 96%. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a 19,2°C entro le ore notturne. L’umidità aumenterà, portandosi attorno al 67%, e il vento si farà più debole, con velocità di circa 2,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Maddaloni indicano un Lunedì caratterizzato da un alternarsi di momenti sereni e nuvolosi, con temperature gradevoli durante il giorno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile incremento della nuvolosità e un abbassamento delle temperature. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni significative nel meteo locale.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Maddaloni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18° perc. +17.7° Assenti 2.8 N max 3.2 Tramontana 70 % 1020 hPa 3 cielo coperto +17.2° perc. +16.9° Assenti 3.7 NE max 3.7 Grecale 73 % 1019 hPa 6 nubi sparse +17.1° perc. +16.7° Assenti 4.8 NE max 5.9 Grecale 71 % 1020 hPa 9 cielo sereno +22° perc. +21.6° Assenti 1.5 ENE max 2.9 Grecale 51 % 1020 hPa 12 cielo sereno +24.6° perc. +24.2° Assenti 9.3 OSO max 8.6 Libeccio 42 % 1019 hPa 15 nubi sparse +23.8° perc. +23.4° Assenti 10.7 OSO max 8.6 Libeccio 46 % 1018 hPa 18 nubi sparse +20.4° perc. +20° Assenti 5.1 O max 5.9 Ponente 60 % 1019 hPa 21 cielo coperto +19.5° perc. +19.2° Assenti 2.8 NO max 4 Maestrale 66 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:19

