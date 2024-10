Meteo Maddaloni, le previsioni per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Maddaloni per Lunedì 7 Ottobre si presenteranno caratterizzate da una predominanza di nuvolosità, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La previsione del tempo indica che la mattinata inizierà con nubi sparse, mentre nel pomeriggio si assisterà a un parziale miglioramento, con poche nuvole. Tuttavia, la serata porterà nuovamente un cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi intorno ai 24°C nel pomeriggio.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura di circa 18,2°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 62%, e la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 2,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 69%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Nella mattina, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che saliranno fino a 21,7°C alle 09:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 87%, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 7,6 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 54%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con la presenza di poche nuvole e temperature che toccheranno i 24°C alle 13:00. La copertura nuvolosa scenderà al 32%, e il vento si farà sentire con una velocità di circa 9,6 km/h. L’umidità continuerà a diminuire, attestandosi attorno al 46%.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 19,4°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e la velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi sotto i 3 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando a 62%.

In conclusione, le previsioni meteo per Maddaloni indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e qualche schiarita, con temperature gradevoli. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature. Gli amanti del clima temperato troveranno in questo inizio di Ottobre un periodo favorevole, mentre le serate fresche richiederanno un abbigliamento adeguato.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Maddaloni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.2° perc. +17.9° Assenti 2.2 SSO max 5.5 Libeccio 69 % 1016 hPa 3 cielo coperto +18° perc. +17.7° Assenti 1.4 SSO max 4.1 Libeccio 70 % 1015 hPa 6 cielo coperto +18.2° perc. +17.9° Assenti 1.2 SE max 2.8 Scirocco 70 % 1016 hPa 9 nubi sparse +21.7° perc. +21.4° Assenti 5.1 SO max 6.6 Libeccio 54 % 1018 hPa 12 nubi sparse +23.8° perc. +23.4° Assenti 9.5 OSO max 9.6 Libeccio 47 % 1017 hPa 15 poche nuvole +23.4° perc. +23° Assenti 9 OSO max 7 Libeccio 47 % 1017 hPa 18 nubi sparse +20.7° perc. +20.3° Assenti 5.2 O max 6.4 Ponente 57 % 1018 hPa 21 cielo coperto +19.7° perc. +19.3° Assenti 2.2 N max 2.4 Tramontana 61 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:29

